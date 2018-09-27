2018-09-27T14:32:21+03:00
Происшествия

Водитель уснул: на ЕКАДе Lada Vesta, выехав на встречку, врезалась в ЗИЛ

В больницу попали женщина и трехлетний ребенок
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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На Екатеринбургской кольцевой дороге накануе вечером лешковушка на полном ходу врезалась в грузовик. Около 18.00 Lada Vesta, двигаясь в сторону Серовского тракта, вдруг свернула на встречную полосу, где в этот момент ехал ЗИЛ.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

В момент ДТП в салоне легковушки кроме водителя находились его жена и трехлетняя дочь. Ребенок почти не пострадал, так как сидел в детском кресле и был пристегнут.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

- Девочка бригадой скорой доставлена в детскую больницу № 9, где ей поставлен предварительный диагноз: ушиб мягких тканей правой ключицы, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД области. - Также пострадала ее 30-летняя мама. С травмами различной степени тяжести женщину увезли в 36-ю больницу.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель Lada рассказал инспекторам, что возвращался с семьей в родной Березовский из аэропорта Кольцово. До этого они отдыхали в Турции, оставив машину у знакомых. По дороге домой жена и дочь уснули. В какой-то момент заснул и сам водитель.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

По факту ДТП ведется следствие.

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