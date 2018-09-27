2018-09-27T14:30:24+03:00
Политика

Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент

Россия заинтересована в расширении внешнеэкономических связей со стратегическими партнерами в Центрально-Азиатском регионе
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В рамках государственной политики России и Узбекистана сегодня активно ведется работа над долговременным соглашением о сотрудничестве сразу с тремя регионами Узбекистана - Ташкентской, Самаркандской и Наманганской областями. 25 сентября в Оренбуржье прибыла делегация Республики Узбекистан.

- Мы особенно заинтересованы в расширении внешнеэкономических связей с нашими стратегическими партнерами в Центрально-Азиатском регионе - в первую очередь с Республикой Узбекистан. Наше сотрудничество уже имеет твердую основу. Объем взаимной торговли по итогам 2017 года достиг 210,2 млн долларов США. А в 2018 году прошлогодний показатель выполнен уже в первом полугодии и составил 191 млн долларов США. Такой солидный рост обеспечил экспорт продукции ТЭК, импорта фруктов и трикотажного полотна, - прокомментировал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

А уже 18 - 19 октября текущего года состоится встреча лидеров наших государств - Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева в Ташкенте. В рамках официального визита российского президента состоится I Российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств.

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