В Первоуральске пьяный вор спалил квартиру соседей, не найдя в ней ничего ценного

27 Сент. 08:46 2018-09-27T14:27:43+03:00

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Под Первоуральском в поселке Динас задержали вора, который не нашел ничего ценного в квартире и сжег ее. Пьяный 19-летний парень возвращался домой из ночного клуба, но перед этим решил заглянуть в гости к тете, живущей в четырехквартирном доме.

Правда, первым делом молодой человек зашел не к родственнице, а в соседнюю квартиру, хозяев которой в тот момент не было.

- Выставив стекло оконной рамы, он проник в жилье, но не нашел ничего ценного и, чтобы скрыть следы преступления, поджег вещи и мебель. Затем молодой человек отправился завтракать в квартиру напротив, где проживает его тетя. По иронии судьбы родственница злоумышленника первая увидела задымление в помещении, вызвала пожарных и до их приезда самостоятельно пыталась бороться с огнем, - рассказали в ОМВД РФ по Первоуральску.

Сам злоумышленник, чтобы отвести от себя подозрения, также присоединился к тушению. Пожарные отстояли от огня остальные квартиры, а вот горевшему жилищу нанесен ущерб в 150 тысяч рублей.

На юношу завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет колонии. Это не первые проблемы с законом у молодого человека. Ранее он уже совершал поджог и сейчас является фигурантом другого уголовного дела. Кроме того, уральца задерживали за кражу мобильных телефонов.