2018-09-27T14:25:52+03:00
Общество

Уралец за долги по налогам лишился двух КамАЗов

Мужчина не заплатил миллион рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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В Ивдельском районе судебные приставы арестовали у местного жителя два грузовика. Мужчина задолжал по налогам, сборам и пени миллион рублей и не собирался погашать сумму.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Чтобы вразумить неплательщика, ему запретили выезжать за границу, на все сбережения, а также заработную плату наложили взыскание. Однако этих денег для погашения долга не хватило.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

- Тогда судебный пристав-исполнитель известил должника о том, что арестовывает два принадлежащих ему грузовых автомобиля 1987 года выпуска: КамАЗ-43106 и КамАЗ-4310. Должник автомобили предоставил добровольно. Грузовики оставлены на храние владельцу, но использовать их мужчине запрещено, - сказали в УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Если в установленный срок мужчина не погасит долг, КамАЗы пустят с молотка.

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