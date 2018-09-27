В Екатеринбурге за 17 миллионов рублей продают памятник архитектуры XIX века

27 Сент. 07:45 2018-09-27T14:24:06+03:00

Старинный особняк располагается в самом центре города, возле ТРЦ «Гринвич»

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге выставлена на торги старинная усадьба мещанина Константина Чудинова. Здание, построенное в XIX веке в стиле классицизма и являющееся объектом культурного наследия, продают за 17 миллионов рублей.

Такая стоимость, по словам владельцев, оправдана не только исторической ценностью, но и расположением здания.

«Расположен в историческом центре города, на пересечении центральных торговых улиц 8 Марта и Радищева. Высокий автомобильный и пешеходный трафик, рядом ТРЦ «Гринвич», ТЦ «MONDIAL», ТЦ «БУМ», офисные центры, Дендрологический парк, метро», - говорится в описании.

Площадь самого двухэтажного здания составляет 203,1 квадратного метра, в дополнение к нему идет земельный участок в 309 «квадратов».

В здании будущим владельцам предлагают открыть кафе, ресторан, офис, музей, сувенирную лавку или антикварный магазин.