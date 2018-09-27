Финишная прямая: в Екатеринбурге стартовал четвертый этап отопительного сезона

27 Сент. 07:19 2018-09-27T14:21:14+03:00

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В уральской столице сегодня начался четвертый и последний этап запуска тепла. До конца недели энергетики в Железнодорожном районе подключат дома на Билимбаевской, Кунарской, Шевченко, Бажова, Челюскинцев, Мельковской, Братьев Быковых и переулке Красном.

В Ленинском районе тепло получат жильцы на Серова, Сурикова, Щорса. В Кировском батареи нагреются в домах на Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, переулке Парковом, Омской, Уральской, Июльской, Пионеров, Советской.

В Орджоникидзевском районе обогреют Войкова, Старых Большевиков, Красных Командиров, Кобозева, Ползунова.

- Отопительный сезон на Среднем Урале начался во всех муниципалитетах. В целом отапливается 58 % жилищного фонда и более 80 % объектов социальной сферы. Стопроцентное подключение жилых домов обеспечено в 52 муниципалитетах. В Екатеринбурге отапливается 33 % многоквартирных домов и 54 % объектов соцсферы, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Холодными остаются батареи в Верхней Пышме, Красноуральске и Кленовском сельском поселении. Их подключение будет произведено согласно температуре на улице. Для этого температура воздуха в течение пяти дней не должна превышать +8 градусов.