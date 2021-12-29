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Происшествия29 декабря 2021 8:24

В Свердловской области от паленого алкоголя погибли 50 человек

Всплеск отравлений пришелся на октябрь 2021 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Нелегальный алкоголь теперь продают по ночам

Нелегальный алкоголь теперь продают по ночам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области после всплеска отравлений паленым алкоголем скончались 50 человек. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил общественный деятель Дмитрий Чукреев.

- Всего погибло 50 человек. Случаи с летальным исходом зарегистрированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Белоярском городском округе и ряде других территорий, - рассказал Дмитрий Чукреев.

По словам общественника, сейчас смертельных случаев нет, так как после октябрьских трагедий предприниматели-нарушители осознали, что им грозит за возможную гибель людей.

В настоящее время фиксируются отдельные случаи продажи нелегального, но не паленого алкоголя в торговых точках в ночное время. За это предпринимателей привлекают к административной ответственности.

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