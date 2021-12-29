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Происшествия29 декабря 2021 8:00

В Нижнем Тагиле стая бродячих собак напала на 8-летнюю школьницу

Прокуратура начала проверку
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Собаки покусали ребенка.

Собаки покусали ребенка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нижнем Тагиле из-за бродячик собак пострадала школьница. На днях восьмилетняя девочка шла утром на елку в своей школе, когда вдруг ей на пути попалась целая стая бродячих собак. Звери напали на ребенка, укусили ее. Теперь в этой ситуации разбираются сотрудники прокуратуры.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - Будет установлено, действует ли в настоящее время на территории муниципалитета контракт на отлов безнадзорных животных.

Также в надзорном ведомстве будут выяснять, насколько сильно пострадала девочка.

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