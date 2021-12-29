Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле арестовали 23-летнего парня, из-за которого скончался двухлетний мальчик. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области. Ребенка доставили в реанимацию больницы № 3 вечером 19 октября, у него был отек мозга. Также врачи пришли к выводу, что малыш пережил клиническую смерть.

- В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь пострадавшего ребенка, однако, несмотря на все усилия медиков, малолетний скончался от несовместимой с жизнью травмы через несколько дней после доставления в больницу, - отметил старший помощник руководителя СУ СК Александр Шульга.

Мать мальчика живет вместе с братом. Она уже была судима за кражу, но тогда отделалась штрафом. В роковой день она оставила сына вместе с 23-летним другом. Сначала он утверждал, что мальчик сам упал и ударился головой. Но на чистую воду его вывели с помощью полиграфа.

- Возможно, причиной жестокого обращения с несовершеннолетним стало то, что мальчик мог мешать подозреваемому спокойно отдыхать и смотреть телевизор. Полиция и СКР отрабатывают и другие возможные версии», - отметил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Знакомые матери мальчика отмечают, что она является сиротой.

- Она выпивает, да. Но в запои не уходит. За сыном следила. Покупала еду, игрушки и одежду, - рассказали «КП»-Екатеринбург знакомые матери ребенка.

По ходатайству следствия обвиняемого отправили в СИЗО. Напомним, что в 2019 году житель Нижнего Тагила забил до смерти грудничка. Этим летом Алексея Рыкова отправили в колонию на 9 лет. Тогда причиной расправы стало то, что ребенок выронил бутылочку со смесью.