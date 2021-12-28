Владимир Якушев подарил исполнил мечту Егора Гребенюк, и подарил ему под Новый год баян Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге в начале зимних каникул полномочный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев встретился с семьями, дети из которых загадали желания на Новый год. На «Елке желаний» полпред вытянул три новогодних игрушки, на которых написаны мечты детей, и исполнил их.

На елку желаний лично прибыла семья Гребенюк из города Полевской, семья Лянка из Екатеринбурга и семья Юмашевых из Магнитогорска посетили «Елку желаний» по видеосвязи.

На елку желаний лично прибыла семья Гребенюк Фото: Ольга ЮШКОВА

- Мне представилась возможность стать участником этой большой доброй и очень нужной акции, - рассказывает Владимир Якушев. – Постараюсь сегодня выполнить загаданные желания.

Первым ребенком, чью мечту исполнил Владимир Якушев, оказался Миша Лянка из Екатеринбурга. Мальчику шесть лет, и он хочет стать пилотом. В воскресенье 26 декабря мечта мальчика сбылась: он побывал в роли командира экипажа и посидел за штурвалом в кабине пилота.

Елена добавила, что в следующем году ее семья снова поучаствует в этой акции, но уже в качестве волшебников, которые исполняют желания.- Миша второй день рассказывает о том, что делал в кабине пилота, какие кнопки ему позволил понажимать пилот, - рассказывает мама Миши Елена Лянка. – Думаю, что эти эмоции он пронесет с собой на многие годы, и это подтолкнет его к осуществлению мечты.

Оказывается, Владимир Якушев в детстве тоже мечтал стать пилотом, но его мечта не сбылась.

- Я тоже до определенного времени об этом мечтал, но потом, к сожалению, возникли проблемы со зрением, и моя мечта не осуществилась – пилотом я не стал, - поделился детской мечтой полпред в УрФО и добавил, что создавать хорошее настроение детям нужно не только на Новый год. Это поможет людям быть добрее друг к другу.

Владимир Якушев в детстве мечтал стать пилотом Фото: Ольга ЮШКОВА

Далее Владимир Якушев исполнил мечту пятилетнего Арсения Юмашева. Мальчик попросил на Новый год синтезатор. Родители Сени сказали, что подарок уже привезли в Магнитогорск.

- Арсений очень любит музыку, надеемся, он научится играть на синтезаторе, и будет музыкантом, - рассказала мама маленького музыканта Елена.

Сам же Арсений уставший сидел у мамы на руках после третьей новогодней елки за день.

- Мы тоже на это надеемся. Даже если он и не станет музыкантом, и это останется его хобби на протяжении всей жизни, это тоже очень здорово! - отметил Владимир Якушев.

Егору Гребенюк вручают баян, который он загадал на акции "Елка желаний" Фото: Ольга ЮШКОВА

Музыкантом мечтает стать и восьмилетний Егор Гребенюк, который выбрал баян. Егор учится во втором классе в обычной школе и в первом классе в музыкальной школе.

Владимир Якушев вручил мальчику баян «Этюд». Егор принял подарок и тут же сыграл на нем композицию, выученную во второй четверти в музыкальной школе.

Напоминаем, в Екатеринбурге всероссийская акция «Елка желаний» в Музее-парке «Россия – моя история» продлится до 28 февраля 2022 года. Проект поддерживает волонтерский центр и благотворительный фонд Русской медной компании.

Ранее в рамках акции боец Петр Ян подарил мальчику-аутисту из Екатеринбурга спортивный батут.

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