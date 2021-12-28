«Из страстной артистки стала бабой»: 130-килограммовая стриптизерша из Екатеринбурга решила похудеть, чтобы встретить нового мужа

За спиной у Марии два брака, в том числе и фиктивный. Фото: предоставлено героиней публикации

«Комсомолка» уже рассказывала о 130-килограммовой толстушке-стриптизерше Марии Благодатной больше известной в Екатеринбурге, как Маруся Маковка. Если быть точнее, то ее вес сейчас – 134 килограмма. На днях, она не смогла пройти кастинг на шоу толстушек. С этого момента 42-летняя стриптизерша решила, что хватит, пора худеть. А начать Маруся решила с программы похудения травести-артиста.

РАЗВОД ПРЕВРАТИЛ В БАБУ С РЕБЕНКОМ

Со своим уже бывшем мужем Никитой уральская тусовщица познакомилась на вечеринке. Их отношения не были страстными и прошли без «конфетно-букетного» периода. Свадьбу сыграли только потому, что у пары родился сын. Но зато как! Торжество оформили под хохлому, а датой празднования выбрали лебединую дату 02.02.2020. Увы, магия чисел не сработала. Спустя год, брак развалился.

- Я раньше была таким «локомотивом», который тащит все на себе. А затем случилась пандемия, безработица. И я из страстной артистки стала бабой, которая сидит дома с ребенком, - вздыхает пышка.- Была неинтересной занудой, которая к тому же вечно неудовлетворенная. С мужем отношения стали натянутые и мы отдалились. Решили развестись в марте 2021 года.

По словам Маруси, одежда ее размеров какая-то «бабская», а ей хочется носить легкие ситцевые и шелковые платья. Фото: предоставила Мария Благодатная.

Несмотря на развод, Мария и Никита все же остались хорошими друзьями. Бывший супруг помогает с ремонтом в новой квартире тусовщицы. При этом сама танцовщица уверяет – мужского внимания ей вполне хватает.

- Конечно, можно говорить, что мужики любят разных, и на кости не бросаются. Но мужик смотрит глазами, и оценивает, насколько женщина здорова, готова ли родить детей. Поэтому я и решила худеть, - рассуждает Маруся. – Мне раз в неделю пишут некие персонажи. Они предлагают встретиться, а у меня на них времени нет. Некоторым вообще не отвечаю. Мне нужен мужчина с хорошим чувством юмора и чтоб цеплял.

Марусю ждет кето-лагерь с единомышленниками и наставничество в лице травести-артистки Марты Катастрофы. Фото: предоставила Мария Благодатная.

Еще один стимул к похудению для Маковки – желание вновь носить красивую одежду и возможность встать на каблуки. По словам Маруси, одежда ее размеров какая-то «бабская», а ей хочется носить легкие ситцевые и шелковые платья. Да и чтоб перед будущим мужем на крылечке ЗАГСа не краснеть за полноту.

- Хочу, чтобы на руках из ЗАГСа меня наконец-то вынес на руках муж. Знаете, у мужчин ведь два уязвимых места – самолюбие и позвоночник, - смеется Благодатная.

«ПОХУДЕЮ И СТАНУ ЗВЕЗДОЙ»

А если совсем серьезно, то похудеть Маковке посоветовали в том числе и врачи.

- Мне нужна хирургическая операция. У меня после родов появилась грыжа белой линии живота. Хирург сказал, она большая и минимум надо сбросить 30 килограммов для операции. А затем, мне придется делать пластику, убирать лишнюю кожу с живота, - рассказывает Мария.

А сейчас, она нашла себе наставницу, которая даст ей «пинок» и замотивирует. Фото: предоставила Мария Благодатная.

Сейчас стриптизерша с весом за «сотку» всерьез задумалась о похудении. Она раньше сидела на кето-диете (низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров - Прим. Ред.). А сейчас, она нашла себе наставницу, которая даст ей «пинок» и замотивирует. Уже после новогодних праздников и затяжного застолья, Марусю ждет кето-лагерь с единомышленниками и наставничество в лице травести-артистки Марты Катастрофы.

- Я буквально вчера обсудила с Мартой Катастрофой свое похудение. Помимо меня, эту программу будет проходить еще 20 участниц кето-лагеря. К Марте Катастрофе появилось доверие, когда я наблюдала за успехами худеющих. За год сброшу может килограмм сорок или пятьдесят, - надеется Мария Благодатная. - Хочется как-то хайпануть. Я всегда думала, что похудею и стану звездой. Меня все полюбят и я смогу помочь другим девушкам сбросить лишний вес.

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