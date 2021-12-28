Ранее актриса рассказывала о поиске новой квартиры для родителей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актрису шоу «Уральские пельмени» Илану Юрьеву затравили в Instagram после того, как она сообщила об оформлении ипотеки. Вероятно, речь идет о покупке новой квартиры в столице для ее родителей. Ранее Юрьева сообщала о том, что ее семья рассматривает несколько вариантов. Тогда речь шла о недвижимости за 20-30 миллионов рублей.

Накануне актриса подписала договор, о чем моментально доложила своей полумиллионной аудитории. Но далеко не все смогли адекватно отреагировать и порадоваться за Юрьеву.

- Лучше бы, конечно, ботокс во лбу. Продольные морщины ужас, - написали актрисе в директ.

Илана не растерялась и жестко ответила хейтерам.

- Интересно, делают ботокс в мозг? Мне кажется, некоторым очень надо. Вы в своем уме, когда у даже дети морщат лоб у них есть складочки на лбу - это не морщины. И да, у меня нет ботокса, поэтому я могу морщиться. Суперспособность представляете, - написала Илана.

Фото: Instagram/ilana7788

Напомним, что в недавнем интервью «КП» Вячеслав Мясников откровенно рассказал о причинах ухода из «Уральских пельменей».

Стоит отметить, что это не первый раз, когда на Юрьеву раскритиковали в соцсетях. Похожая ситуация была с платьем за 260 тысяч рублей, которое актриса примерила в ЦУМе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Горящий гусь»: Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков чуть не спалил квартиру в Новый год. Актер рассказал «КП»-Екатеринбург, с кем отметит праздник, какой подарок его растрогал, скучает ли по коллективу «Уральские пельмени», а также поделился редким фото с женой (подробнее)