Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 11:00

В «Екатеринбурггазе» выбрали главную елку

Новый год совсем близко, и в каждом доме готовятся встретить самый сказочный праздник. В АО «Екатеринбурггаз» также подошли ответственно к встрече Нового года: в каждом подразделении украсили рабочие места.
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники Центрального аварийно-диспетчерского управления «Екатеринбурггаза» решили не мелочиться, – они украсили аварийные машины и выстроили их в виде ёлочки

Сотрудники Центрального аварийно-диспетчерского управления «Екатеринбурггаза» решили не мелочиться, – они украсили аварийные машины и выстроили их в виде ёлочки

А самые смелые приняли участие в конкурсе на главную ёлочку «Екатеринбурггаза».

Голосование среди 13 участников прошло в официальной группе ВК:

Елочка правового управления

Елочка правового управления

По итогам открытого голосования самым активной и дружной командой стало Производственное управление-1, там сотрудники украсили живую ёлку на улице, а Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех жителей Екатеринбурга с наступающими праздниками. За ёлочку ПУ-1 проголосовало 117 человек.

Еще некоторые работы с конкурса на главную ёлочку «Екатеринбурггаза»

Еще некоторые работы с конкурса на главную ёлочку «Екатеринбурггаза»

Ещё один оригинальный вариант представило Центральное аварийно-диспетчерское управление «Екатеринбурггаза». Сотрудники подразделения решили не мелочиться, - они украсили аварийные машины и выстроили их в виде ёлочки, гирляндами стали сигнальные огни. Именно их ёлочку назвали лучшей читатели «Комсомольской правды» и отдали им «Приз зрительских симпатий».

Еще некоторые работы с конкурса на главную ёлочку «Екатеринбурггаза»

Еще некоторые работы с конкурса на главную ёлочку «Екатеринбурггаза»

Коллектив АО «Екатеринбурггаз» поздравляет всех с наступающим Новым 2022 годом и желает счастья, здоровья и благополучия в доме!

Интересное