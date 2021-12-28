В «Екатеринбурггазе» выбрали главную елку

Сотрудники Центрального аварийно-диспетчерского управления «Екатеринбурггаза» решили не мелочиться, – они украсили аварийные машины и выстроили их в виде ёлочки

А самые смелые приняли участие в конкурсе на главную ёлочку «Екатеринбурггаза».

Голосование среди 13 участников прошло в официальной группе ВК:

Елочка правового управления

По итогам открытого голосования самым активной и дружной командой стало Производственное управление-1, там сотрудники украсили живую ёлку на улице, а Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех жителей Екатеринбурга с наступающими праздниками. За ёлочку ПУ-1 проголосовало 117 человек.

Еще некоторые работы с конкурса на главную ёлочку «Екатеринбурггаза»

Ещё один оригинальный вариант представило Центральное аварийно-диспетчерское управление «Екатеринбурггаза». Сотрудники подразделения решили не мелочиться, - они украсили аварийные машины и выстроили их в виде ёлочки, гирляндами стали сигнальные огни. Именно их ёлочку назвали лучшей читатели «Комсомольской правды» и отдали им «Приз зрительских симпатий».

Еще некоторые работы с конкурса на главную ёлочку «Екатеринбурггаза»

Коллектив АО «Екатеринбурггаз» поздравляет всех с наступающим Новым 2022 годом и желает счастья, здоровья и благополучия в доме!