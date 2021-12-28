В океанариуме планируют развивать направление дельфинотерапии. Фото: пресс-служба океанариума

В преддверии Нового года в океанариуме Екатеринбурга исполнили мечты детей с инвалидностью. В рамках акции «Особый Новый год» пятеро ребят смогли поплавать с дельфинами. На детей надели спасательные жилеты и познакомили с улыбчивыми и дружелюбными созданиями. Для детей это стало настоящим приключением.

Фото: пресс-служба океанариума

Так десятилетний Максим впервые смог поплавать с дельфином.

- Под Новый год это лучший подарок, - делится впечатлениями мама Максима Мария Нураева. - Мой сын сказал: «Мама! Это так круто, я подружился с дельфинами!» - Это потрясающе. Здорово, что есть люди, которые на самом деле делают добро. Никогда не думала, что подобное может произойти с нами, казалось, что это нереально.

Фото: пресс-служба океанариума

Директор океанариума Екатерина Показаньева рассказала, что с радостью поддержала акцию ассоциации «Особые люди».

- Для нас также очень важно дарить эмоции радости, давать людям поддержку и опору. Такие эмоции особенно нужны тем, кто нуждается в чуде больше всего, поэтому мы сотрудничаем с хосписом, детскими домами, - делится Екатерина Показаньева.

Фото: пресс-служба океанариума

Также она готова развивать направление дельфинотерапии.

- Если мы поймем, что дельфинотерапия на Урале – это действительно важно и нужно, мы будем работать в этом направлении – искать партнеров, финансирование, чтобы в перспективе запустить такой проект, - рассказала директор океанариума.

Фото: пресс-служба океанариума

К примеру, одиннадцатилетняя Катя с детским церебральным параличом с дельфинами плавает не впервые. Этим летом она прошла курс дельфинотерапии в Лазаревском.

- Ребенок очень раскрылся на этом курсе, я не ожидала, что она так доверится дельфинам и они настолько ее полюбят, - говорит её мама Елена Манько.

Фото: пресс-служба океанариума

Президент Ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова уверена, что после взаимодействия с дельфинами дети аутистического спектра становятся более спокойными, уравновешенными, у них решаются проблемы со сном, а у кого-то даже запускается речь.

- Иногда подарок для особого ребенка становится поводом выйти из дома, из привычной жизни, увидеть что-то новое, получить новые эмоции и впечатления. Поэтому мы благодарим каждого, кто может помочь нам в исполнении детских желаний, - также отметила Татьяна Флеганова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«С детства любит заниматься спортом»: Петр Ян исполнил желание 9-летнего мальчика-аутиста из Екатеринбурга. Боец принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и подарил Кирюше Екименко спортивный батут (подробнее)

«Это новогоднее чудо»: Миллиардер Игорь Алтушкин перевел семье мальчика с одним ухом 36 тысяч долларов на операцию. В следующем году американские врачи сделают Владу операцию, чтобы он мог слышать (подробнее)