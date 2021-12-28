Мужчину похоронят на родине - в Грузии. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге продолжаются поиски убийцы, который застрелил 56-летнего гражданина Грузии Интизара Набиева. Мужчина вместе с женой Диларой был арендатором торгового павильона на автобусной остановке «Билимбаевская», семейная пара продавала овощи и фрукты. Вечером 25 декабря около 20:40 Интизар вышел попить чаю в соседний ларек. Внезапно в помещение забежал человек в маске и выстрелил из пистолета Набиеву в голову.

По данным «КП»-Екатеринбург, на месте преступления были найдены пуля и гильза калибра 9х18 пистолета Макарова.

ТРОЕ ДЕТЕЙ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТЦА

Интизар и его семья переехали в Екатеринбург больше 10 лет назад. Недавно старшая дочка окончила институт, 15-летний сын помогал по хозяйству и приглядывал за 3-летним братиком. Семья Набиевых живет двух кварталах от места работы - пешком не более пяти минут.

Накануне большая часть родственников выдвинулась на родину в Грузию, чтобы похоронить мужчину. Нам удалось пообщаться с Диларой Набиевой по телефону. Женщина рассказала о муже, едва сдерживая слезы.

- Он был лучшем мужем на свете. Очень любил детей, работал с утра до ночи ради них. Я думаю, что это заказное убийство. Только наемник мог выстрелить так метко. Врагов у него не было. Да и откуда им взяться?! Я осталась в киоске, а он пошел к соседям. Потом вижу высокий и тощий мужчина в маске выбегает, а за ним другой пытается угнаться - рассказала Дилара Набиева.

Родные не скрывают, что ранее у Интизара был конфликт с племянником. Но версию о том, что сын сестры может быть причастен к убийству, опровергают

- Да, было дело раньше. Но это было так давно, те люди давно уехали из города, - пояснила жена убитого.

Остановка, где работал Интизар с женой. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В кафе, где была стрельба, положительно отзываются о Интизаре.

- Набиев был хорошим человеком. Всегда добрый, вежливый. Честно говоря, он редко к нам заходил. Он предпочитал носить еду с собой из дома. А в тот вечер зашел чаю попить, - пояснил продавец.

О ПРОБЛЕМАХ НЕ РАССКАЗЫВАЛ

Двоюродный брат Интизара остался с его сыновьями, пока Дилара с родственниками добирается до Грузии. Сейчас за киоском присматривает друг Набиева. Он до сих пор не может поверить в случившееся.

- Я приехал сюда три года назад. Интизар стал моим лучшим другом. Я на выходные уехал к детям повидаться. Узнал об убийстве по звонку. Полиция уже несколько раз допрашивала. Его же тут все арендаторы знали, но у нас тут все мирно живут. Не думаю, что это как-то связано с работой. Да и о проблемах он предпочитал не говорить, - рассказал друг Набиева.

Интизар Набиев продавал овощи и фрукты. Фото: предоставлено родственниками

Расследованием уголовного дела занимается районный следственный отдел СК.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета (следователей и криминалистов), полиции и судебно-медицинский эксперт. Проведен осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Выполняются необходимые процессуальные действия по сбору и закреплению доказательств, а также по установлению и задержанию подозреваемого «по горячим следам». Отрабатываются различные версии произошедшего, - рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В полиции добавили, что Набиев скончался до прибытия скорой помощи.

- Неожиданно вошёл неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в черной маске, и при помощи предмета, похожего на пистолет, смертельно ранил гражданина и скрылся, - рассказывает пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Стоит отметить, что ровно год назад при схожих обстоятельствах на Эльмаше был убит водитель автобуса Алексей Воронихин. Убийцу поймали лишь весной, им оказался рецидивист из Курганской области по прозвищу «череп».