Как медитативная практика меняет жизнь мировых звезд

Дэвид Боуи выступает на концерте в Сан-Франциско в 2002 г., Стерлинг Кэмпбелл за барабанами. На барабанах Кэмпбелла изображены три китайских иероглифа «Истина, Доброта, Терпение» ― принципы духовной практики Фалуньгун, которой занимается Кэмпбелл

Постепенно уходят тревога, гнев, уступая место умиротворению, покою и мудрости.

Многие знаменитые и успешные люди, которые живут напряжённой жизнью, хорошо знают о преимуществе медитации. Среди них известные актеры, музыканты, например, такие как Киану Ривз, Пол Маккартни, Хью Джекман.

Медитация входит в методики многих духовных практик, в том числе и в практику самосовершенствования Фалунь Дафа (Фалуньгун), которой сегодня занимаются миллионы людей в разных странах мира.

СТЕРЛИНГ КЭМПБЕЛЛ

Американский музыкант и автор песен, работавший со многими известными группами и исполнителями, такими как «Дюран Дюран», Дэвид Боуи, Синди Лаупер.

При звездном стиле жизни ему часто приходилось участвовать в разных вечеринках, что повлекло за собой пристрастие к алкоголю и наркотикам. «Я чувствовал себя как в ловушке», - вспоминает музыкант.

Однажды в 1998 году Кэмпбелл прогуливался по Риверсайд-парку в Нью-Йорке. «Боковым зрением я увидел нескольких человек, выполнявших упражнения; я подошел и заговорил с ними. Не знаю почему, но меня это очень заинтересовало».

С тех пор Кэмпбелл занимается Фалуньгун и медитирует. «После этого я за три недели бросил курить, пить и принимать наркотики. И еще я поднял свои моральные стандарты как личность - учился думать сначала о других, и только потом о себе. Все дело в нашем сердце».

АНАСТАСИЯ ЛИНЬ

Анастасия Линь выиграла титул Miss World Canada в 2015 году

Канадская актриса и модель китайского происхождения - обладательница титулов на конкурсах красоты и правозащитница. В ноябре 2015 г. Анастасия должна была представлять Канаду на конкурсе Miss World 2015 в Китае, но власти КНР отказали ей в визе за деятельность по защите прав человека в Китае и соответствующим выбором ролей в кино.

«Я снималась в фильмах, которые затрагивают очень чувствительные темы для компартии… В некоторых из них речь идет о жестоком преследовании духовной практики Фалуньгун, происходящем в Китае», - рассказала журналистам Линь.

Анастасия занимается по системе совершенствования Фалунь Дафа, последователей которой коммунистические власти Китая незаконно преследуют более 22 лет. По данным международных правозащитников, за это время в тюрьмах и лагерях КНР от пыток погибли многие тысячи приверженцев Фалуньгун.

Анастасия считает, что самое важное в жизни - последствия наших поступков как хороших, так и плохих, а также влияние, которое они оказали на других людей.

Девушка продолжает успешно строить свою карьеру. В июне 2016 года она выиграла премию Leo Awards за лучшую женскую роль в фильме «Окровавленное лезвие».

МАРТИНЬШ РУБЕНИС

Мартиньш Рубенис выполняет медитацию по системе Фалуньгун

Латышский спортсмен-саночник, дважды бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы и двукратный вице-чемпион мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 г. он участвовал уже в качестве тренера национальной сборной Латвии.

Постоянные боли в спине - другая сторона полученных медалей. Избавиться от проблем со здоровьем и добиться выдающихся результатов в спорте ему помогла практика Фалунь Дафа, которой он занимается с 2005 г. Уже через полтора месяца после начала занятий боли в спине исчезли.

А главное, Мартиньш пересмотрел свои жизненные принципы. Он говорит: «…принципы Истина, Доброта, Терпение, на которых основана эта практика, изменили меня как человека, а также мое отношение к жизни и другим людям». Мартиньш уверен, что высокие нравственные требования помогают ему тренировать и направлять спортсменов.

Демонстрация упражнений Фалуньгун в Выставочном Центре «Евразия», Санкт-Петербург, апрель 2021 г.

В России на протяжении 20 лет последователи Фалуньгун активно участвуют в спортивных, оздоровительных и других городских мероприятиях, за что отмечены многочисленными благодарностями и дипломами.

Ознакомиться с практикой можно онлайн на бесплатных вебинарах: falungong.ru

СПРАВКА

Фалунь Дафа (Фалуньгун) – древняя практика самосовершенствования в соответствии с принципами Истины, Доброты и Терпения. Пять упражнений (в них входит и медитация) способствуют оздоровлению организма и улучшению самочувствия. Неотъемлемым условием достижения оздоровления является улучшение своего характера, устранение плохих мыслей и привычек, доброе и терпеливое отношение к окружающим.