В Екатеринбурге легковушка столкнулась с пассажирским автобусом

На месте происшествия работают спасатели МЧС. Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург»

Авария произошла в Екатеринбурге этим утром, 28 декабря около 10:00. На перекрестке улиц Сулимова – Данилы Зверева столкнулся пассажирский автобус маршрута № 48 и легковой автомобиль Citroen. Об этом ДТП сообщают в группе «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург».

У легкового автомобиля смят капот. Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург»

От столкновения у легкового автомобиля смяло капот, а у пассажирского автобуса практически снесена дверь. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и спасатели МЧС. Как сообщают очевидцы аварии, в ДТП есть пострадавшие. В ОГИБДД по Екатеринбургу подтвердили столкновение.

- По предварительной информации, водитель автобуса двигался по улице Сулимова со стороны Боровой в сторону Данилы Зверева. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Citroen, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ОГИБДД по Екатеринбургу.

В происшествии пострадал водитель автомобиля Citroen. Его увезли в больницу с травмами.

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