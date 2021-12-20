Музыканты «АРИИ» выступят в Екатеринбурге в костюмах Дедов Морозов и космонавтов

Музыканты выступят на концертной площадке Tele-Club. Фото: предоставлено организаторами

Новогодний концерт группы «АРИЯ» (12+)

После невероятного успеха шоу «Гость из Царства Теней» группа «АРИЯ» вновь выступит в Екатеринбурге с эксклюзивным новогодним концертом!

Группа «АРИЯ» исполнит не только свои культовые композиции, но и песни на всем известные скороговорки, а также хиты советского периода.

Зрителей удивят множество уникальных номеров, во время которых артисты будут перевоплощаться то в англоязычных «монстров тяжелого металлического рока», то в космонавтов, то в музыкантов с танцплощадки СССР!

Только в новогодней программе музыканты «АРИИ» позволяют себе сменить образы и предстать перед зрителями в костюмах Дедов Морозов, вольно перемиксовывать величественного «Антихриста» со скороговоркой «Ехал Грека через реку». На концерте зрители услышат смелое сочетание тяжелой музыки и советских шлягеров, а также невыпущенные песни из сольных проектов участников группы.

- Новогодние Концерты «АРИИ» проходят в уютной домашней праздничной атмосфере. Именно поэтому для него выбран небольшой клуб, чтобы каждый присутствующий смог буквально «дотянуться» до музыкантов на сцене, - рассказали организаторы концерта.

Tele-Club, ул. Карьерная, 16

4 января, 19:00

Билет: от 2000 руб.