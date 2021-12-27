Одна беда – девочку зовут Павел: в Екатеринбурге пятиклассник выиграл новогодний конкурс в образе Красной Шапочки

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В Екатеринбурге конкурс новогодних костюмов среди учеников Гимназии № 2 обернулся скандалом. Его выиграл пятиклассник в костюме Красной Шапочки. Но в департаменте образования сразу открестились от случившегося. Мол, конкурс организовали старшеклассники, а не руководство учебного заведения.

- Замечательная «Современная Красная шапочка» победила в конкурсе. Одна беда, зовут девочку Павел Семенихин. Судя по названию, пятиклассник Павел весьма точно улавливает современные тренды. Оцените неподдельную радость преподавателей гимназии и организаторов конкурса. Интересно, каким будет приз, возможно, курс гормональных препаратов для смены пола? - написал в своем блоге активист Сергей Колясников.

Сам Колясников отметил, что не исключает возможности обращения в правоохранительные органы.

- Такие вещи возмущают. Надо привлекать руководство гимназии. У нас мнение, что лучше бы не было таких вещей. Слишком много всего «современного» стало в последнее время, - пояснил «КП»-Екатеринбург Колясников.

В департаменте образования отметили, что пятикласснику помогали с костюмом родители. А старшеклассники оценили образ сказочного персонажа.

- Это был карнавальный конкурс, его проводили старшеклассники. Родители детей сами выбирали, в каком костюме их дети будут участвовать. Главным призом была кепка с логотипом гимназии, - пояснили в пресс-службе департамента.

Этим летом похожий скандал был вокруг детского лагеря, где прошел День наоборот. Тогда несколько мальчиков переоделись в платья, после чего лагерь обвинили в пропаганде ЛГБТ.