«Подписывалось по 100 тысяч человек в месяц»: как блогерша из Екатеринбурга собрала почти миллион на австралийских квакшах

Сейчас за аккаунтом Rocopolya в TikTok следят 948 000 человек. Фото: предоставила Полина Левич.

Полина Левич учится в Екатеринбурге на мультипликатора, снимает видео для TikTok и увлекается экзотическими питомцами. В свои 22 года девушка собрала почти миллионную аудиторию, которая умиляется от двух австралийских квакш. Сейчас за аккаунтом Rocopolya в TikTok следят 948 000 человек. А в Instagram ее количество подписчиков – 33 800 человек. Девушка рассказала «КП-Екатеринбург» о том, почему она завела лягушек, насколько за ними сложно ухаживать и сколько получают блогеры.

ПОЛЮБИЛА ВИДЕО С ЛЯГУШКАМИ

Еще пять лет назад Полина жила в небольшом городке Кемеровской области – Прокопьевске.

- Я очень люблю свой город, но там негде работать, поэтому я и переехала в Екатеринбург. Здесь живу уже 5 лет, с момента моего поступления в университет УрГАХУ на художника анимационного кино. После окончания обучения планирую остаться в этом городе, - рассказывает Полина.

Как и любому художнику, Полине нравится искать вдохновение во всемирной паутине. Так, она полюбила умилительные видеоролики в TikTok с лягушками.

- Как бы глупо это не звучало, но я насмотреть милых видео в ТикТоке. Потом, решила, что тоже хочу завести себе лягушку. Раньше у меня никогда не было животных. Поэтому, я очень волновалась, когда заказала первую лягушку – австралийскую голубую квакшу. Назвала ее Мармеладик. И да, лягушек я купила до того, как стала блогером, - поделилась Полина.

Австралийские квакши прихотливые и своенравные. Фото: предоставила Полина Левич.

Теперь, у Полины в просторном террариуме живут сразу две австралийские квакши. Девушка признается, с такими питомцами поспать, спокойно не получится. Питомцы издают громкое и певчее кваканье. Конечно, на своих первых питомцев пришлось потратить немалую сумму.

- Чтобы завести первую лягушку, я потратила 40 тысяч рублей. Дороже всего мне обошелся террариум, на него я потратила 20 000 рублей. Деньги брала из своих накоплений. У меня есть стипендия, так как я учусь на бюджете. А еще у меня был доход от Instagram-блога (Девушка делала обзоры на косметику и писала о своей жизни- Прим. Ред.). А вот TikTok у меня не было. Поэтому, меня очень обижают комментарии, что я содержу лягушек ради контента, - говорит блогерша.

. Конечно, на своих первых питомцев пришлось потратить немалую сумму. Фото: предоставила Полина Левич.

Новых питомцев везли к Полине из Москвы на поезде. Сама девушка советует покупать экзотических питомцев исключительно у заводчиков. Потому что те, которые продаются в магазинах, нередко болеют.

- У меня был сложный период в жизни, и я хотела дарить кому-то свою любовь, поэтому и завела сначала одну лягушку, потом вторую, а затем еще и крыс. Ни разу не пожалела об этом! Пока что никаких новых животных покупать не буду. В будущем хотела бы ещё несколько лягушек, крыс и эублефаров. Эублефары— это такие милые ящерицы, у меня как раз есть свободный террариум для них, - с улыбкой говорит Полина.

В ЧЕМ СЛОЖНОСТИ?

Австралийские квакши прихотливые и своенравные. Могут запросто впасть в депрессию и отказаться от еды. К тому же лягушек нужно часто возить к ветеринару.

- Ухаживать за квакшами довольно трудно. Лягушки не тратят много времени, а вот нервами стоит запастись. Иногда они не хотят есть, и прячутся в террариуме. Да еще так скроются, что ты просто не можешь их найти и поэтому пугаешься. Сам корм тоже достать сложно, - делится Полина. Нужно не забывать давать им специальный кальций, опрыскивать вовремя террариум, для поддержания влажности.

Девушка признается, с такими питомцами поспать, спокойно не получится. Фото: предоставлено Полина Левич.

В рационе у лягушек есть червяки, сверчки и тараканы. Квакшам нужен не только замороженный корм. Поэтому Полина держит отдельный контейнер с насекомыми.

- Съедает лягушонок в месяц немного - около 300 рублей. Корма хватает надолго. Больше всего денег нужно на сам террариум, оборудование, свет. Но это ведь не единоразовая покупка, - рассказала блогерша.

«НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ МЕДИЙНОЙ»

Развивать свой блог Полина хотела с тринадцати лет. А осуществила задуманное уже в 18. Однако девушка не представляла, что ее видео с лягушками наберет почти 4 миллиона просмотров. Для того чтобы собрать свою Instagram-аудиторию Полине пришлось вложиться.

- Я не считаю себя популярной или медийной, нет, я самый обычный человек. Я всегда хотела показывать своё лицо, хоть и стеснялась этого. В Instagram у меня популярность росла медленно. Поэтому, я стала покупать рекламу у блогеров и развивать его. А вот в TikTok росла стремительно. Нашла нишу – разведение лягушек и это выстрелило. На меня подписывалось по 100 000 подписчиков в месяц, - говорит девушка.

Полина рассказывает, что доход от ведения блога нестабильный. Фото: предоставила Полина Левич.

Теперь, ее видеоролики с квакшами в TikTok набирают миллионы просмотров. А на аккаунте поставили лайки 21 миллион пользователей. Полина рассказывает, что доход от ведения блога нестабильный. Хотя, заработать большие суммы у нее получается.

- Бывает, что в месяц я получаю 100 000 рублей. Иногда вообще не выходит заработать. Но я сейчас стараюсь увеличить доход. Раньше я работала в ноль или даже в минус. Блогерство очень затратная сфера. Например, я много денег трачу на свои образы для съемок, косметику. Еще мне нужна дорогая техника, - рассказывает Полина.

В рационе у лягушек есть червяки, сверчки и тараканы. Фото: предоставила Полина Левич.

На улице тиктокершу узнают и подходят пообщаться. Но сама Полина смущается от таких встреч.

- Вживую с подписчиками не общаюсь, редко встречаю их. Но я и чувствую себя некомфортно, потому что люди то меня знают, а я их нет - это не равномерное общение. А родственники относятся к моему хобби очень хорошо, поддерживают, но только некоторые не принимают блогерство. С хэйтерами стакиваюсь, конечно же, и в интернете, и в жизни, на учебе, - вздыхает Полина. - Тяжело справлюсь с критикой. Хэйтеры говорят про мою внешность, голос, манеру речи. Мне это неприятно, но люди же не видят полную картинку моей жизни. Как они могут судить, какая я хозяйка или, какой я человек? Я показываю только то, что мне комфортно показать.

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