Первый в регионе многопрофильный бакалавриат открывается в филиале РАНХиГС

До начала нового года филиал РАНХиГС обучит территориальному проектированию более сотни школьников Свердловской области. На фото – занятия для ребят из Богдановича

Уральский институт управления – филиал РАНХиГС запускает первый на Урале многопрофильный бакалавриат. Возможность провести образовательный эксперимент, нацеленный на сближение с кадровыми запросами реального сектора, появилась благодаря успешному соучастию института на правах филиала РАНХиГС в грантовом конкурсе Минобрнауки России «Приоритет-2030».

Поступить на многопрофильный бакалавриат можно будет уже нынешним летом, в том числе на бюджетные места. Под прием-2022 Уральский институт управления получил 45 бюджетных мест в многопрофильном бакалавриате. Всего же в первом наборе будет 125 студентов.

Суть проекта многопрофильного бакалавриата УИУ в следующем. Абитуриент поступает на одно из трех направлений: экономика; менеджмент; государственное и муниципальное управление. Первые два года все три потока учатся по общей программе. А на следующие два каждый студент выбирает одну из пяти специализаций: развитие экосистем территории; инвестиционное проектирование и маркетинг; экономика умного города; молодежная политика; медиакоммуникации в органах власти и бизнесе.

Выпускной работой станет готовый к реализации или реализованный проект. Институт сейчас начал работать со школами по выявлению детско-взрослых проектов территориального развития, которые могли бы получить от него методологическую поддержку и стать затем частью кейсов бакалавриата нового типа. Запущены курсы для педагогических работников школ, организованы детские проектные лагеря. Только до конца декабря в рамках «Приоритета-2030» запланировано обучить проектированию развития городов более сотни школьников из пяти муниципалитетов Свердловской области.

Как заявил директор института Руслан Долженко, проект входит в программу Президентской академии по созданию в стране сети из десяти региональных образовательных хабов – методических и методологических центров по поиску и внедрению инновационных подходов к подготовке кадров в сфере управления.