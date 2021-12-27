В Свердловской области вынесли приговор экс-директору кирпичного завода, на котором скончался 15-летний школьник

Фото: предоставлено родственниками погибшего

В Кушве вынесли приговор бывшему директору местного кирпичного завода Александру Аскарову. Его признали виновным по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». 2 июля 2020 года на предприятии погиб 15-летний Максим, парень проработал всего неделю. В тот роковой день его поставили работать щихтовщиком, школьника затянуло в конвейер. От полученных травм подросток умер на месте.

- Было допрошено более 50 свидетелей, проанализирован значительный объем интересующей следствие документации, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебные медицинская и почерковедческая экспертизы), - рассказывают в СУ СК по Свердловской области.

По словам родственников погибшего, Александр Аскеров был уволен с должности директора в мае этого года. Кроме Максима на заводе работал еще один несовершеннолетний. Суд признал экс-руководителя виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

- Аскаров вину не признал, - рассказал «КП»-Екатеринбург адвокат Антон Гусев. - Сказал, что принимал мальчика на работу подсобным рабочим, чтобы он прибирал территорию. Затем пытался свалить вину на отца Максима. Тот тогда работал слесарем. Аскаров заявил, что папа мальчика снял с конвейера шихтовщика и попросил ему починить трактор, а на его место поставил сына. Считаю, что органы предварительного следствия плохо выполнили свою работу. К ответственности можно было привлечь еще троих должностных лиц, в том числе и ответственного по охране труда. Аналогичная ситуация была, когда в 2016 году обрушилась кровля на ЗИКе. Тогда реальный срок получили четыре человека.

Максим был страшим ребенком в своей семье, у него остались родители и две сестры. Фото: предоставлено родственниками погибшего

Кроме этого Александра Аскарова обязали выплатить семье мальчика два миллиона рублей. Но родные понимают, что, скорее всего, не получат этих денег.

- Он сразу сказал, что безработный и находится на иждивении у жены. У него трое детей. Экспертиза показала, что Максим был трезв, - добавила мать мальчика Светлана.

В Кушвинском городском суде отметили, что Аскаров обязан загладить вред, причиненный преступлением, до 14 июня 2023 года