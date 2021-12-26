В последнее время девушка постоянно выкладывает подобные фото. Фото: instagram Дины Саевой

Одна из самых известных звезд TikTok Дина Саева удивила подписчиков, опубликовав в своем аккаунте в instagram откровенные фото. На них 22-летняя блогерка предстала в обтягивающем платье, сшитом из множества мелких белых треугольников, которые еле-еле прикрывают тело девушки.

- Геометрическая «фигура», - подписала фото Дина.

Фото: instagram Дины Саевой

Подписчики, увидев такую фотосессию, разделились на два лагеря. Кто-то писал, что у блогерки очень красивая фигура, и что ей очень идет такой образ.

Но, конечно же, нашлись и те, кто считает, что фото - перебор.

- А что голой не сфотографировалась, - писали подписчики.

Фото: instagram Дины Саевой

Напоминаем, что Дина Саева приехала в Екатеринбург из Таджикистана в начале 2000-х. Сейчас она обладательница одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного TikTok. У девушки больше 24 миллионов подписчиков и контракты на рекламу с международными брендами.

Фото: instagram Дины Саевой

Ранее, в мае 2021 года, Дина Саева оплатила 92-летней труженице тыла постройку бани, о которой та мечтала. На это она выделила 200 тысяч рублей.

- Я нашла фонд поддержки ветеранов, где можно помочь им и реализовать их мечту. Я выбрала Анварию Зулкарнаевну. Она мечтает о бане, которой никогда у нее не было. С праздником вас! Большое спасибо за победу!, - писала тогда Дина на своей странице в instagram.

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