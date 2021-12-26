ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже Фото: Олег Укладов

В Екатеринбурге вновь эвакуировали посетителей торгового центра. На этот раз поступило сообщение о «минировании» торгово-делового центра «Европа», который находится на площади 1905 года.

Данную информацию подтвердила читательница «КП» Оксана, проезжавшая мимо в это момент.

- Я возвращалась домой из офиса. Проезжала мимо, просто увидела толпу людей. Времени не было всматриваться, что там произошло. Уже позже узнала, что всех эвакуировали, - сообщает читательница «КП».

По словам Валерия Горелых, реальной угрозы людям не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех посетителей, персонал и офисных сотрудников вывели на улицу. На место выезжали службы. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал рассказать итог работы силовиков по завершению проверочных мероприятий.

Фото: Читатель «КП»

Напоминаем, что вчера, 25 декабря, были эвакуированы еще три торговых центра. Днем в Юго-западном районе эвакуировали 950 человек из-за сообщения о минировании в ТЦ «Кит». По словам Валерия Горелых, подозрительного и тем более опасного специалисты не обнаружили. Реальной угрозы людям и зданию не было.

Позже ситуации повторились. Вечером таким же образом эвакуировали ТЦ «Радуга парк» на Репина, а поздно ночью ТЦ VEER Mall на Космонавтов.

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