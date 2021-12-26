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Происшествия26 декабря 2021 13:26

На Урале в пожаре погибли два 19-летних парня

По предварительным данным молодые люди употребляли спиртное
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Тела погибших увезли на экспертизу. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Тела погибших увезли на экспертизу. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ранним утром в коллективном саду «Малиновка» рядом с Карпинском загорелся небольшой домик. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб около семи часов утра.

- Огонь площадью 24 кв. метра был локализован прибывшим пожарно-спасательным расчетом, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

ГУ МЧС по Свердловской области

ГУ МЧС по Свердловской области

На месте сгоревшего домика пожарные обнаружили тела двух 19-летних парней. По предварительным данным ГУ МВД РФ по Свердловской области, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления или электричества.

ГУ МЧС по Свердловской области

ГУ МЧС по Свердловской области

- По предварительным сведениям, в садовом домике в коллективном саду «Малиновка» ночевали трое мужчин, 2002 года рождения, они употребляли спиртное. Сейчас проверяются разные версии произошедшего, среди которых неисправность печного отопления или электричества, а также неосторожное обращение с огнём, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

ГУ МЧС по Свердловской области

ГУ МЧС по Свердловской области

Следственным комитетом по Свердловской области был проведен осмотр места происшествия.

ГУ МЧС по Свердловской области

ГУ МЧС по Свердловской области

- Сейчас принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, - рассказал сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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