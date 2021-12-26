Тела погибших увезли на экспертизу. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ранним утром в коллективном саду «Малиновка» рядом с Карпинском загорелся небольшой домик. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб около семи часов утра.

- Огонь площадью 24 кв. метра был локализован прибывшим пожарно-спасательным расчетом, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

ГУ МЧС по Свердловской области

На месте сгоревшего домика пожарные обнаружили тела двух 19-летних парней. По предварительным данным ГУ МВД РФ по Свердловской области, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления или электричества.

ГУ МЧС по Свердловской области

- По предварительным сведениям, в садовом домике в коллективном саду «Малиновка» ночевали трое мужчин, 2002 года рождения, они употребляли спиртное. Сейчас проверяются разные версии произошедшего, среди которых неисправность печного отопления или электричества, а также неосторожное обращение с огнём, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

ГУ МЧС по Свердловской области

Следственным комитетом по Свердловской области был проведен осмотр места происшествия.

ГУ МЧС по Свердловской области

- Сейчас принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, - рассказал сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка