Тела погибших увезли на экспертизу. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Ранним утром в коллективном саду «Малиновка» рядом с Карпинском загорелся небольшой домик. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб около семи часов утра.
- Огонь площадью 24 кв. метра был локализован прибывшим пожарно-спасательным расчетом, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
ГУ МЧС по Свердловской области
На месте сгоревшего домика пожарные обнаружили тела двух 19-летних парней. По предварительным данным ГУ МВД РФ по Свердловской области, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления или электричества.
ГУ МЧС по Свердловской области
- По предварительным сведениям, в садовом домике в коллективном саду «Малиновка» ночевали трое мужчин, 2002 года рождения, они употребляли спиртное. Сейчас проверяются разные версии произошедшего, среди которых неисправность печного отопления или электричества, а также неосторожное обращение с огнём, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
ГУ МЧС по Свердловской области
Следственным комитетом по Свердловской области был проведен осмотр места происшествия.
ГУ МЧС по Свердловской области
- Сейчас принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, - рассказал сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
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