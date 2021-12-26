Мужчина был неоднократно судим ранее Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале задержали мужчину, который унижал свою маленькую дочь на глазах у ее бабушки. 33-летний житель Краснотурьинска проводил прямые эфиры, во время которых заставлял целовать дочку себя в губы, при этом несколько раз замахивался на ребенка.

На трансляции было слышно, как девочка плачет, а ее бабушка просит малышку не кричать, чтобы не раздражать отца еще сильнее. Мужчина несколько дней оскорблял ребенка и свою маму.

Сейчас мужчина находится под стражей в дежурной части МО МВД России «Краснотурьинский».

- Данным гражданином оказался 33-летний местный житель, неоднократно судимый ранее, - сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - В Краснотурьинске он проживает вместе с матерью и 5-летней дочерью. Он задержан сотрудниками полиции и содержится под стражей. Представители МВД разбираются в обстоятельствах происшедшего, изучают видео, размещенные в сети интернет, опрашивают родственников, свидетелей, соседей, очевидцев происшедшего. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

По его словам, мужчина уже был осужден ранее, в 2011 году, по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Житель Краснотурьинска освободился в июле 2013 года.

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