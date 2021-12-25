Один погиб, трое пострадали: на свердловской трассе водитель "Приоры" выехал на встречку и столкнулся с иномаркой

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погибла. Фото: ГИБДД Свердловской области

На 210 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» 25 декабря 24-летняя девушка за рулем «Лады-Приоры» выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой «Хендэ».

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погибла. Женщина, которая находилась за рулем иномарки, и ее семилетний сын госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Другой 14-летний пассажир «Хендэ» травм не получил и был отпущен домой.

- Полицейские выяснили, что водитель легкового автомобиля «Хонда» имеет стаж вождения 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 13 раз, освидетельствован на состояние опьянения, трезвый, - рассказали в ГИБДД.

Состояние погибшей будет установлено только в ходе проведения медицинской экспертизы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, опрашивают очевидцев.