В кафе Екатеринбурга застрелили мужчину, пока он пил чай

Мужчина за столиком пил чай. Фото: СКР по Свердловской области

В пятницу, 24 декабря в 20:52 в Железнодорожном районе Екатеринбурга неизвестный застрелил 56-летнего мужчину в кафе, которое находится рядом с остановкой «Билимбаевская» на Сортировке.

- Мужчина за столиком пил чай. Неожиданно вошел неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в черной маске, и при помощи предмета, похожего на пистолет, смертельно ранил гражданина и скрылся, - рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Сейчас на месте инцидента находится следственно-оперативная группа. Она опрашивает свидетелей, выясняет личность убийцы, а также куда и на чем он скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы, - дополнил старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга.

Он также сообщил, что осмотр места завершен, опрашиваются очевидцы происходящего, назначен комплекс экспертиз. Полиция ищет преступника "по горячим следам".