«Полтора года живем в напряжении»: Как родители из Екатеринбурга борются за то, чтобы попасть на утренник в детский сад

Руководство детских садиков в большинстве запретили мамам и папам присутствовать на утренниках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЖАЛОБ БЫЛО МНОГО»

В Екатеринбурге родители не могут попасть на детские елки и утренники. Всему виной – пандемия коронавируса. Ранее на брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков уточнял, что списки приглашенных будет составлять руководство детских садов.

- Учебные учреждения, детсады и школы, не входят в перечень мест с допуском по QR-кодам. Соответственно туда могут прийти те, кто определен руководством этого учреждения в качестве участников мероприятия. Это может быть как один родитель, так и оба, - заявлял в своем выступлении Павел Креков.

По словам Натальи перед тем, как получить разрешение и прийти на праздник она неоднократно разговаривала с воспитателем группы и заведующей детского сада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) Екатерина Сибирцева также говорила о том, что сейчас действуют ограничения на проведения массовых мероприятий. Поэтому по опыту прошлого года родителей в детские садики в нынешнем году также пускать не будут.

- Было много жалоб на эту тему. И все-таки решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - говорила Екатерина Сибирцева.

Не смотря на то, что заболеваемость коронавирусом в Свердловской области идет на снижение, а глава региона Евгений Куйвашев и вовсе объявил QR-каникулы с 22 декабря по 20 января, родителей такие послабления не коснулись. Руководство детских садиков в большинстве запретили мамам и папам присутствовать на утренниках. Допускают до мероприятия одного-двух человек, которые смогут снять малышей на видео. Некоторые родители с этим категорически не согласны и пытаются отстаивать свои права, в частности жительница Екатеринбурга Наталья Ванюшина.

БУДУ ПРОЯВЯЛЯТЬ НАСТОЙЧИВОСТЬ

- На День матери была аналогичная ситуация. Никому из родителей не разрешили присутствовать на праздничном мероприятии. Была только одна родительница, которая снимала праздник и затем скидывала нам видео. Сначала, я просто смирилась и заняла позицию, что мне нельзя посещать мероприятие. Потом я увидела, что в других городах мамы смогли пойти на елку, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Наталья. –Тогда я решила, что буду проявлять настойчивость.

После этого, по словам Натальи, другие родители перестали ее поддерживать. Фото: скриншот.

По словам Натальи перед тем, как получить разрешение и прийти на праздник она неоднократно разговаривала с воспитателем группы и заведующей детского сада (номер садика женщина предпочла не называть – Прим. Ред.).

- Когда этот вопрос был поднят в родительских чатах, свое желание посетить утренник выразили еще 11 родителей. Они меня поддержали, - продолжает Наталья. - А уже вечером, когда мы забирали детей, воспитательница группы спросила нас, зачем мы устроили этот спор. Еще она говорила, что нас вообще никто никуда не пустит.

После этого, по словам Натальи, другие родители перестали ее поддерживать.

- Решили не портить отношение с руководством детского садика, - объясняет женщина.

Еще одна родительница детского сада на Вторчермете рассказала, что бороться с тем, что их не пускают в детский сад, она не пробовала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама Наталья твердо решила, что попадет на утренник к сыну. Она проконсультировалась с юристами, собрала пакет документов, на которые можно сослаться, чтобы попасть на праздник. А на разговор к заведующей и вовсе пошла с диктофоном (запись есть в распоряжении редакции «КП»-Екатеринбург – Прим. Ред.) Публикуем фрагмент разговора:

- Мы еще до 2024 года ни разу не будем на утреннике, - говорит заведующая.

- Это нарушение моих прямых прав. Я с этим не согласна. И считаю, что я могу это отстоять. Я планирую посетить это мероприятие. Еще 11 человек меня поддержали. Но потом от воспитателя прозвучало, что она получает от вас «по шапке». Вы видите за мной толпу родителей? - говорит Наталья.

- Я за то, чтоб родители были на утренниках. Мне нравится эта атмосфера, но вот эти полтора года мы живем в напряжении. Каждая обработка от ковида… Не дай Бог, чего-нибудь, не так, - вздыхает заведующая.

ОБРАЩАЮТСЯ МАМЫ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

В итоге Наталье все-таки разрешили посетить утренник ребенка. Но с условием соблюдения всех санитарных норм. И в маске, разумеется. И это притом, что у нее нет QR-кода. По ее словам она переболела ковидом, но тогда QR-коды еще не вводили.

- После того, как я рассказала свою историю в соцсетях, ко мне стали обращаться мамы со всей страны. Спрашивали: А как вы это сделали? Попросили поделиться советами. Я, прежде всего, говорила им, что нужна консультация юристов. Одни мамы рассказывали, что так и не получили разрешения посетить елку. В каких-то садиках и вовсе отказались от проведения утренников. А я просто действую как мама и хочу видеть, как растет мой ребенок, - рассказывает Наталья.

В итоге Наталье все-таки разрешили посетить утренник ребенка. Но с условием соблюдения всех санитарных норм. Фото: скриншот .

Еще одна родительница детского сада на Вторчермете рассказала, что бороться с тем, что их не пускают в детский сад, она не пробовала. Дети по-прежнему выступают в пустом зале, а на видео их снимают сотрудники.

- Я не видела вживую, как мой ребенок рассказывает стихотворение, - добавляет Марина. - Мне только видео присылали. Мы ни разу не были на утреннике. Дети-то даже сами не знают, то родители должны приходить на него. Конечно, мы между собой возмущаемся, но не было такого, чтобы все резко протестовали. А теперь, я для себя решила, что мне надо идти на следующий утренник просто напролом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмена QR-кодов в Свердловской области до 20 января 2022: что это значит. В Свердловской области временно отменяют QR-коды. (Подробнее)

Екатерина Сибирцева про посещение утренников, ледовый городок и протестах против QR-кодов. Заместитель главы Екатеринбурга выступила в эфире радио «Комсомольская правда» на 92,3FM. (Подробнее)

Восемь наивных вопросов о QR-кодах в Свердловской области. Отвечаем, куда сейчас пускают и куда не пускают тех, кто не начал вакцинацию от COVID-19. (Подробнее)

«Омикрон» бьет рекорды по скорости распространения. Вот в чем главная загадка этой мутации коронавируса. Доктор биологических наук Александр Чепурнов назвал вакцинацию лучшим способом защиты от штамма «омикрон». (Подробнее)