В январе можно сходить в Театр Оперы или Дворец Молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Черт и девственница» 16+

Дата: 29 декабря 2021 года, 3 и 23 января 2022 года

Время: 18:00, 18:30

Цена: от 200 до 1000 рублей

Адрес: Театр музыкальной комедии, проспект Ленина, 47

Новогодний спектакль в Екатеринбурге в 2021-2022 году пройдет в двух действиях. Этот мюзикл перенесет зрителей в другое время. В основе сюжета – посланник Ада, Черт, который вернет главную героиню в дни ее молодости, чтобы она могла изменить свою жизнь. Эта история о соблазнах. Сюжет покажет, насколько готова праведная старушка в молодом теле изменить себе, и изменить свое прошлое и будущее.

«Одолжите тенора» 16+

Дата: 30 декабря 2021 года, 8 января 2022 года

Время: 18:00, 18:30

Цена: от 300 до 2000 рублей

Адрес: Театр музыкальной комедии, проспект Ленина, 47

В спектакле "Одолжите тенора" зрители могут посмеяться над комичными героями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодний спектакль в 2021-2022 году в Екатеринбурге пройдет в двух действиях. По сюжету мюзикла в город Кливленд приезжает приглашенная звезда, великий тенор из Италии, но по стечению обстоятельств, все происходит совершенно не так, как ожидалось. Зрители могут посмеяться над этой ситуацией и послушать музыку.

«Сон в шалую ночь» 18+

Дата: 29-31 декабря 2021 года, 2-4 января 2022 года

Время: 17:00, 18:00, 18:30

Цена: от 400 рублей до 2000 рублей

Адрес: Свердловский академический театр драмы, Октябрьская площадь, 2

Новогодний спектакль в 2021-2022 году в Екатеринбурге представит режиссер Уланбек Баялиев. Здесь покажут романтическую комедию по произведению Шекспира «Сон в шалую ночь».

Главные герои окажутся в царстве эльфов и фей, где им придется разгадать загадку, что в этом мире реально, а что иллюзия в этом сказочном мире. На сцене покажут весь спектр эмоций: любовь, ревность, измены. Эта история покорит любителей драмы и загадок.

«Морозко» 6+

Дата: 25 и 29 декабря 2021 года, 2,4, 6 и 8 января 2022 года

Время: 11:00

Цена: от 300 до 1500 рублей

Адрес: Театр оперы и балета, проспект Ленина, 46А

В спектакле "Морозко" выступят не только взрослые оперные певцы, но и детский хор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодний спектакль в Екатеринбурге в 2021-2022 году состоится по мотивам русской народной сказки «Морозко», где композитором выступит Владимир Бочаров. В театре артисты исполнят оперу в двух действиях.

Здесь выступят не только взрослые оперные певцы, но и детский хор. Зрители услышат не только оперное пение, но и диалоги персонажей, а также увидят танцы, поэтому этот спектакль – отличное знакомство вашего ребенка с оперой.

«Секрет храбрости» 0+

Дата: 2-6 января 2022 года

Время: 10:30, 13:30

Цена: от 200 до 800 рублей

Адрес: Театр музыкальной комедии, проспект Ленина, 47

Новогодний спектакль в Екатеринбурге в 2022 году пройдет по пьесе Михаила Бартенева. Здесь для детей покажут сказку о дружбе храбреца Крота, незадачливого Лягуха и красавицы Белочки, а также о трусливом зайце, который всего боится. Спектакль покажет историю о храбрости и дружбе.

«Ночь перед Рождеством» 6+

Дата: 3, 4, 7, 8 января 2022 года

Время: 13:00, 14:00

Цена: 500 рублей

Адрес: Свердловский академический театр драмы, Октябрьская площадь, 2

В Свердловском академическом театре драмы пройдет спектакль "Ночь перед Рождеством" Фото: Евгения ГУСЕВА

Новогодний спектакль в Екатеринбурге 2022 года в Театре Драмы состоится по произведению Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Действие повести происходит в морозную ночь.

Именно в это время начинаются чудеса, где важные жители хутора попадают в мешки, летает ведьма на метле, а черт тащит на спине кузнеца Вакулу, чтобы раздобыть черевички, которые носит царица, для красавицы Оксаны.

«Снежная королева» 6+

Дата: 5, 9 и 16 января 2022 года

Время: 11:00, 18:00, 18:30

Цена: от 400 рублей до 3000 рублей

Адрес: Театр оперы и балета, проспект Ленина, 46А

Этот новогодний спектакль в Екатеринбурге в 2022 году представит постановщик Вячеслав Самодуров. Здесь пройдет балет в двух действиях. Идея, которую он постарался интерпретировать в спектакле, заключена в семейных ценностях.

– «Снежная королева» не сводится к истории мальчика, которого злая фея унесла на Северный полюс. Наш балет – о том, как легко потерять контакт с близкими людьми, – поделился постановщик «Снежной королевы».

Этот балет подойдет для просмотра всей семьей. Он будет интересен как детям, так и взрослым.

«Чужих мужей не бывает» 12+

Дата: 5 января 2022 года

Время: 19:00

Цена: от 1000 до 3500 рублей

Адрес: Дворец Молодежи, проспект Ленина, 1

На этом новогоднем спектакле в Екатеринбурге в 2022 году выступят звезды сериала «6 кадров» Галина Данилова и Андрей Кайков, а также Кирилл Гребенщиков, известный по мелодрамам «Анна Каренина. История Вронского», «Серафима прекрасная», «Тест на беременность» и многим другим сериалам.

Главная героиня новогоднего спектакля по сюжету убеждена: «чужих мужей не бывает». Она живет за счет двух богатых женатых мужчин, и встречается с ними в разное время. И так происходит до тех пор, пока героиня не сталкивается в одном помещении с этими мужьями, их разъяренными женами, а также многими другими героями, пострадавшими от этих романов. Зрители могут посмеяться над этой комичной ситуацией и посмотреть на любимых актеров.

«Авантюристы поневоле» 16+

На новогоднем спектакле "Авантюристы поневоле" выступит Павел Прилучный Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дата: 6 января 2022 год

Время: 19:00

Цена: от 1500 до 4800 рублей

Адрес: Дворец Молодежи, проспект Ленина, 1

На этом новогоднем спектакле 2022 года в Екатеринбурге выступят известные актеры Павел Прилучный, Мирослава Карпович, Раиса Рязанова, Алексей Коряков, Елена Чарквиани и многие другие именитые актеры.

Новогодний спектакль «Авантюристы поневоле» - это детектив, в жанре комедии, рассказывающий про двух немолодых сестер, мирно живущих в особняке. По сюжету их уют внезапно нарушило неожиданное отравление одного из гостей пирожком. Так же неожиданно сестер решили навестить и племянники. Главным героям предстоит разобраться, кто отравил гостя, а зрителям – посмеяться над игрой любимых актеров.

«Служебный роман» 16+

Дата: 7-9 января 2022 года

Время: 18:00

Цена: от 300 до 2000 рублей

Адрес: Свердловский академический театр драмы, Октябрьская площадь, 2

Новогодний спектакль в Екатеринбурге 2022 года в Театре Драмы представит режиссер-постановщик Дмитрий Зимин по известному фильму «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

В центре сюжета – неудачливый и скромный «винтик» системы Новосельцев. В попытке реализоваться в карьере, он решился приударить за директором компании Калугиной, строгой, ответственной и одинокой женщиной, которую не любят в коллективе. В Театре Драмы зрителям предлагают еще раз посмотреть эту историю о такой необычной истории любви.

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