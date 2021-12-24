В январе можно сходить в Театр Оперы или Дворец Молодежи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Черт и девственница» 16+
Дата: 29 декабря 2021 года, 3 и 23 января 2022 года
Время: 18:00, 18:30
Цена: от 200 до 1000 рублей
Адрес: Театр музыкальной комедии, проспект Ленина, 47
Новогодний спектакль в Екатеринбурге в 2021-2022 году пройдет в двух действиях. Этот мюзикл перенесет зрителей в другое время. В основе сюжета – посланник Ада, Черт, который вернет главную героиню в дни ее молодости, чтобы она могла изменить свою жизнь. Эта история о соблазнах. Сюжет покажет, насколько готова праведная старушка в молодом теле изменить себе, и изменить свое прошлое и будущее.
«Одолжите тенора» 16+
Дата: 30 декабря 2021 года, 8 января 2022 года
Время: 18:00, 18:30
Цена: от 300 до 2000 рублей
Адрес: Театр музыкальной комедии, проспект Ленина, 47
В спектакле "Одолжите тенора" зрители могут посмеяться над комичными героями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новогодний спектакль в 2021-2022 году в Екатеринбурге пройдет в двух действиях. По сюжету мюзикла в город Кливленд приезжает приглашенная звезда, великий тенор из Италии, но по стечению обстоятельств, все происходит совершенно не так, как ожидалось. Зрители могут посмеяться над этой ситуацией и послушать музыку.
«Сон в шалую ночь» 18+
Дата: 29-31 декабря 2021 года, 2-4 января 2022 года
Время: 17:00, 18:00, 18:30
Цена: от 400 рублей до 2000 рублей
Адрес: Свердловский академический театр драмы, Октябрьская площадь, 2
Новогодний спектакль в 2021-2022 году в Екатеринбурге представит режиссер Уланбек Баялиев. Здесь покажут романтическую комедию по произведению Шекспира «Сон в шалую ночь».
Главные герои окажутся в царстве эльфов и фей, где им придется разгадать загадку, что в этом мире реально, а что иллюзия в этом сказочном мире. На сцене покажут весь спектр эмоций: любовь, ревность, измены. Эта история покорит любителей драмы и загадок.
«Морозко» 6+
Дата: 25 и 29 декабря 2021 года, 2,4, 6 и 8 января 2022 года
Время: 11:00
Цена: от 300 до 1500 рублей
Адрес: Театр оперы и балета, проспект Ленина, 46А
В спектакле "Морозко" выступят не только взрослые оперные певцы, но и детский хор
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новогодний спектакль в Екатеринбурге в 2021-2022 году состоится по мотивам русской народной сказки «Морозко», где композитором выступит Владимир Бочаров. В театре артисты исполнят оперу в двух действиях.
Здесь выступят не только взрослые оперные певцы, но и детский хор. Зрители услышат не только оперное пение, но и диалоги персонажей, а также увидят танцы, поэтому этот спектакль – отличное знакомство вашего ребенка с оперой.
«Секрет храбрости» 0+
Дата: 2-6 января 2022 года
Время: 10:30, 13:30
Цена: от 200 до 800 рублей
Адрес: Театр музыкальной комедии, проспект Ленина, 47
Новогодний спектакль в Екатеринбурге в 2022 году пройдет по пьесе Михаила Бартенева. Здесь для детей покажут сказку о дружбе храбреца Крота, незадачливого Лягуха и красавицы Белочки, а также о трусливом зайце, который всего боится. Спектакль покажет историю о храбрости и дружбе.
«Ночь перед Рождеством» 6+
Дата: 3, 4, 7, 8 января 2022 года
Время: 13:00, 14:00
Цена: 500 рублей
Адрес: Свердловский академический театр драмы, Октябрьская площадь, 2
В Свердловском академическом театре драмы пройдет спектакль "Ночь перед Рождеством"
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новогодний спектакль в Екатеринбурге 2022 года в Театре Драмы состоится по произведению Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Действие повести происходит в морозную ночь.
Именно в это время начинаются чудеса, где важные жители хутора попадают в мешки, летает ведьма на метле, а черт тащит на спине кузнеца Вакулу, чтобы раздобыть черевички, которые носит царица, для красавицы Оксаны.
«Снежная королева» 6+
Дата: 5, 9 и 16 января 2022 года
Время: 11:00, 18:00, 18:30
Цена: от 400 рублей до 3000 рублей
Адрес: Театр оперы и балета, проспект Ленина, 46А
Этот новогодний спектакль в Екатеринбурге в 2022 году представит постановщик Вячеслав Самодуров. Здесь пройдет балет в двух действиях. Идея, которую он постарался интерпретировать в спектакле, заключена в семейных ценностях.
– «Снежная королева» не сводится к истории мальчика, которого злая фея унесла на Северный полюс. Наш балет – о том, как легко потерять контакт с близкими людьми, – поделился постановщик «Снежной королевы».
Этот балет подойдет для просмотра всей семьей. Он будет интересен как детям, так и взрослым.
«Чужих мужей не бывает» 12+
Дата: 5 января 2022 года
Время: 19:00
Цена: от 1000 до 3500 рублей
Адрес: Дворец Молодежи, проспект Ленина, 1
На этом новогоднем спектакле в Екатеринбурге в 2022 году выступят звезды сериала «6 кадров» Галина Данилова и Андрей Кайков, а также Кирилл Гребенщиков, известный по мелодрамам «Анна Каренина. История Вронского», «Серафима прекрасная», «Тест на беременность» и многим другим сериалам.
Главная героиня новогоднего спектакля по сюжету убеждена: «чужих мужей не бывает». Она живет за счет двух богатых женатых мужчин, и встречается с ними в разное время. И так происходит до тех пор, пока героиня не сталкивается в одном помещении с этими мужьями, их разъяренными женами, а также многими другими героями, пострадавшими от этих романов. Зрители могут посмеяться над этой комичной ситуацией и посмотреть на любимых актеров.
«Авантюристы поневоле» 16+
На новогоднем спектакле "Авантюристы поневоле" выступит Павел Прилучный
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дата: 6 января 2022 год
Время: 19:00
Цена: от 1500 до 4800 рублей
Адрес: Дворец Молодежи, проспект Ленина, 1
На этом новогоднем спектакле 2022 года в Екатеринбурге выступят известные актеры Павел Прилучный, Мирослава Карпович, Раиса Рязанова, Алексей Коряков, Елена Чарквиани и многие другие именитые актеры.
Новогодний спектакль «Авантюристы поневоле» - это детектив, в жанре комедии, рассказывающий про двух немолодых сестер, мирно живущих в особняке. По сюжету их уют внезапно нарушило неожиданное отравление одного из гостей пирожком. Так же неожиданно сестер решили навестить и племянники. Главным героям предстоит разобраться, кто отравил гостя, а зрителям – посмеяться над игрой любимых актеров.
«Служебный роман» 16+
Дата: 7-9 января 2022 года
Время: 18:00
Цена: от 300 до 2000 рублей
Адрес: Свердловский академический театр драмы, Октябрьская площадь, 2
Новогодний спектакль в Екатеринбурге 2022 года в Театре Драмы представит режиссер-постановщик Дмитрий Зимин по известному фильму «Служебный роман» Эльдара Рязанова.
В центре сюжета – неудачливый и скромный «винтик» системы Новосельцев. В попытке реализоваться в карьере, он решился приударить за директором компании Калугиной, строгой, ответственной и одинокой женщиной, которую не любят в коллективе. В Театре Драмы зрителям предлагают еще раз посмотреть эту историю о такой необычной истории любви.
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