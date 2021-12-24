Собственников нелегальной свалки возле ЕКАДа накажут рублем

Фото: Российское экологическое общество

С марта по июнь 2021 года активисты Свердловского РЭО выезжали на место, фиксировали на фото и видеозаписи автомобили, которые размещали отходы на земельных участках по ул. Черняховского. Всего было зафиксировано 6 автомобилей. Материалы по результатам рейдов были направлены в надзорные ведомства.

В августе Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выдала собственнику участка – ООО «Благстройсервис» – представление на устранение свалки. Предприятию пришлось очистить территорию. К дисциплинарной ответственности привлекли бригадира этой компании. Нас это не совсем устроило, тогда мы вновь направили запросы.

Недавно получили ответ от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. По результатам административного расследования, собственник земельного участка (ООО «Благстройсервис») в 250 м юго-западнее здания по ул. Черняховского, 88а привлечён к административной ответственности. Мы выезжали на место, чтобы убедиться, что нарушения не повторяются, это подтвердилось, также сделана насыпь для предотвращения сваливания отходов.

Фото: Российское экологическое общество

Кроме того, собственник и арендаторы двух автомобилей, которые размещали отходы на территории по ул. Черняховского привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Напомним, что часть автомобилей также принадлежит ООО «Благстройсервис». Фирма сдавала грузовики в аренду физическим лицам, а уже те свозили отходы в неположенные места.

– Справедливость, наконец-то, восторжествовала, привлечены к ответственности не просто исполнители нарушения, а его организаторы. Добиться этого было непросто, но мы сделали все возможное. Природоохранное законодательство должно быть ужесточено по отношению к компаниям, которые ради быстрой выгоды загрязняют гектары земли, – отметил председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев.