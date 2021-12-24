«Новый поворот»: в Березовском пройдет крупное соревнование по ралли-спринту

Гости смогут активно отдохнуть на природе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском стартует новый автоспортивный сезон. Все желающие смогут принять участие в соревнованиях по ралли-спринту и насладиться активным отдыхом на природе. Гонки по закольцованному треку с крутыми поворотами и перепадами высот не оставят равнодушным ни одного любителя скорости и адреналина. А для тех, кому такие развлечения не по душе, организаторы подготовили целую развлекательную программу.

Церемония открытия автоспортивного сезона пройдет 26 декабря в 12:00. На сцене будут выступать творческие коллективы, а гостей мероприятия будет развлекать ведущий.

Автолюбителей ждет шесть заездов: «Передний привод», «Тюнинг», «Классика», «Классика свободный», «Спорт», «Свободный». В каждом заезде будут определены три победителя. В финале программы все победители получат призы от партнеров.

- Примерно после 18:00 все победителям подарят кубки, грамоты и медали,а также шампанское и подарки от наших партнеров - автошкола «АВТО-ЛАДА Берёзовский» и пиццерия «Пармезан», - говорят организаторы ралли.

Гости мероприятия смогут насладится музыкой, блюдами восточной кухни и душистым чаем. Также для всех желающих будет доступен прокат картинга и

Вход на мероприятие свободный. А зарегистрироваться можно по ссылке: https://vk.com/topic-75456890_48488362

26 декабря, 12:00

г. Березовский, ул. Транспортников 1к2, кроссовая трасса «Березовский»