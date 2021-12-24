В Екатеринбурге супруги отсудили больше 120 тысяч рублей за отмененный концерт Стинга

Стинг собирался исполнить на концерте в Екатеринбурге композиции, написанные на протяжении всей карьеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в мае прошлого года супруги Юлия и Никита купили пять билетов на концерт Стинга, который должен был состояться 25 сентября 2020 года в Екатеринбург-Экспо. Всего они заплатили 120 тысяч рублей.

В конце лета супруги узнали, что концерты Стинга отменили в Москве, Казани и Санкт-Петербурге и предположили, что и в Екатеринбурге выступление легендарного музыканта не состоится. Тогда они решили уточнить эту информацию у ООО «Культурная Служба» («КС»), в которой покупали билеты, но ответа не получили и решили отказаться от посещения концерта, который может и не состоятся.

- Супруги направили в ООО «КС» заявление о возврате стоимости билетов. Однако распространитель билетов ответил отказом, отметив, что какого-либо письма от организаторов концерта, о том, что мероприятие не состоится, у них нет. В ноябре того же года ООО «КС» вновь сообщило, что не может удовлетворить претензию, так как ожидает от организатора концерта официальное письмо о порядке и сроках проведения возврата денежных средств за билеты, - рассказали в пресс-службе Областного суда.

После этого супруги потребовали от компании вернуть деньги, но екатеринбуржцев продолжали игнорировать. Тогда Юлия и Никита подали иск о защите прав потребителей в Ленинский районный суд. Они просили взыскать с компании 120 тысяч рублей за билеты, проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда и штраф.

Ленинский суд частично удовлетворил требования супругов и взыскал с компании 120 тысяч рублей за билеты, а также больше 72 тысяч компенсации, штрафа и т.д. в пользу Никиты и почти 8 тысяч в пользу Юлии. Представителя компании, продающей билеты, это не утроило, и он подал апелляционную жалобу.

- Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для отмены состоявшегося решения. При этом, принимая во внимание, что ответчиком было представлено доказательство о возврате на счет Никиты 120 тысяч рублей, суд апелляционной инстанции принял решение об отмене в данной части решения Ленинского районного суда Екатеринбурга, - рассказали в Областном суде. - Однако, поскольку сумма за билеты была возвращена после подачи иска в суд, она обоснованно включена в расчет штрафа.

В итоге Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда в части взыскания с ООО «Культурная служба» в пользу Никиты 120 тысяч рублей. В остальной части решение оставлено без изменения.

Напомним, о том, что концерт Стинга в Екатеринбурге отменили, стало известно 3 сентября. Как рассказали представители концертной площадки, организатор предпринял все усилия, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным.

- Стинг искренне сожалеет о том, что разочаровал фанатов и с нетерпением ждет возможности возвращения в Россию для выступлений, - сообщалось в группе ВКонтакте Екатеринбург - Экспо.

Стинг собирался исполнить на концерте в Екатеринбурге композиции, написанные на протяжении всей карьеры как в составе группы «The Police», так и в качестве сольного исполнителя.