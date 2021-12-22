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Общество22 декабря 2021 10:17

В УрФУ подвели итоги премии «Студент года — 2021»

Победителей объявили на торжественной церемонии, прошедшей в стенах вуза
Источник:kp.ru
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Премия лучшим студентам вручается уже в шестой раз

Премия лучшим студентам вручается уже в шестой раз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шестой раз в Уральском федеральном университете выбрали лучших студентов в науке, творчестве, лидерстве и других сферах жизни вуза: всего было 11 номинаций. Каждый из 33 финалистов разработал и защитил перед руководством вуза проект, развивающий собственное направление.

Студентом года стала магистрантка института новых материалов и технологий Наталья Бушуева. Она представляла научное направление.

Участие в премии «Студент года УрФУ» для студентов — это шанс освоить новые компетенции, познакомиться с экспертами, обрести опыт для развития в университете и построения своей карьеры. А еще — получить заслуженную награду.

На протяжении проекта участники создают и развивают значимые для Екатеринбурга инициативы, делают жизнь студентов нашего города насыщеннее и интереснее.

Фоторепортаж с торжественной церемонии смотрите ЗДЕСЬ.

Общество: ПЕДСОВЕТ