Фото: УГИБДД по Свердловской области

Число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Каменске-Уральском выросло до десяти человек, двое из которых дети. Ранее региональная ГИБДД сообщала, что в ДТП различные травмы получили шесть горожан. По уточненным данным три женщины были госпитализированы с сотрясением мозга, у остальных диагностировали различные ушибы, им оказывают амбулаторное лечение.

Напомним, 44-летний водитель Volkswagen Polo при повороте направо на улицу Калинина создал помеху ПАЗу, который ехал по маршруту № 11, после чего автобус влетел в столб. В тот момент в салоне находились 25 пассажиров.

- После происшествия водитель, который спровоцировал съезд автобуса с дороги, уехал с места ДТП. Сотрудниками Госавтоинспекции в ходе розыскных мероприятий мужчина был установлен. Он пояснил, не увидел ДТП, поэтому и уехал с места происшествия, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Также инцидентом заинтересовалась прокуратура, в ведомстве проведут проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.