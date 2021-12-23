«Бюрократия лишает детей лекарства»: родители малышей с СМА - о самом дорогом уколе в мире и обращении к Путину

В Свердловской области живет 33 ребенка с диагнозом СМА. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Большой пресс-конференции президента Владимира Путина прозвучал вопрос от журналиста из Екатеринбурга. Наш коллега с «4 канала» поинтересовался у главы государства судьбой детей, болеющих спинально-мышечной атрофией (СМА), которая приводит к смерти или инвалидности. Ее можно вылечить за один укол зарубежным препаратом Золгенсма. Но стоит он больше 100 миллионов рублей.

- В начале декабря препарат Золгенсма, «золотой» укол, наконец-то зарегистрировали в России, - сказал Альберт Мусин, корреспондент «4 канала». – Спинально-мышечная атрофия это генное заболевание, которое не позволяет детям прожить больше 2-3 лет. Благодаря регистрации препарата многие семьи с детьми получили шанс на государственном уровне получить такую поддержку. Но они не понимают, как это будет происходить? За счет чего? Будет ли это через фонд «Круг добра», который также был организован в начале этого года, и который также помогает детям с СМА собирать эти деньги?

На пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос уральского журналиста о детях с СМА. Фото: кадр с трансляции «Россия 24»

Журналист попросил Владимира Путина проработать четкую схему, как родители, чьи дети болеют СМА, смогут получать помощь от государства. Он также уточнил, что в России больше сотни детей с таким диагнозом.

Президент России напомнил, что фонд «Круг добра» был создан, чтобы расширить количество детей, которые смогут получить помощь, а также что оплачивается дорогостоящий укол благодаря «налогу для богатых». Его ввели в России с 1 января.

- Я изначально хотел, чтобы распределением денег занимались не государственные структуры, а абсолютно независимые порядочные люди пользующиеся репутацией в обществе, - сказал Владимир Путин.

Также глава государства отметил, что информацию о такой помощи родители детей с СМА могут получить через портал Госуслуг, либо от врачей, у которых наблюдаются.

- Вопрос не в этом. Это технические вещи, которые можно выстроить, - отметил президент России. - Проблема сейчас в другом - в возрасте получателей помощи. Она выстроена до 18 лет сейчас, но будем надеяться, что при использовании данной терапии и других возможных средств, которые будут появляться, мы сможем продлить жизнь и качество жизни людей, которые страдают этими и другими подобными заболеваниями. И нам нужно заранее подумать, как помочь людям, которые достигают 18-летия. Мы думаем над этим. Ни в коем случае не оставим это в стороне.

ИЗ-ЗА БЮРОКРАТИИ ДЕТИ ДОЛГО НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРЕПАРАТ

Во время пресс-конференции журналист, задавая вопрос главе государства, также сказал, что в одной лишь Свердловской области сейчас 33 ребенка болеют СМА. После пресс-конференции «Комсомолка» связалась с семьями некоторых из них, чтобы узнать, с какими еще проблемами они сталкиваются. Так родители Миши Бахтина, которому на укол Золгенсма неравнодушные люди смогли собрать деньги ровно год назад, отмечают, что есть проблемы с маршрутизацией препарата.

В конце 2020 года Мишу Бахтина перевели из Екатеринбурга в московскую больницу, чтобы сделать укол Золгенсма. Фото: предоставлено Дмитрием Бахтиным.

- Как бы руководитель «Круга добра» не говорил, что в течение двух дней они обеспечивают препаратом, я таких детей не знаю. Хотя мы общаемся почти со всеми родителями, у кого дети болеют СМА, - рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Бахтин, отец мальчика. – Диагноз СМА ставят в течение двух недель. С ним ты должен прийти в региональный Минздрав. Региональный Минздрав говорит: «У нас есть месяц на решение вашей проблемы». Решат они ее завтра или через месяц это уже в их компетенции. Потом также начинается с «Кругом добра». Когда с ними связываешься, они говорят «Мы не видим от Минздрава вашей заявки». Государству нужно решать все вопросы с маршрутизацией пациента и маршрутизацией лекарства. Лечение нужно такое – поставлен диагноз и прямо завтра дают препарат. Потому что каждый день в организме ребенка с СМА безвозвратно погибают мотонейроны. А у нас с этой бюрократической машиной мы здорового человека превращаем пожизненно в инвалида.

СТРАХ, ЧТО ЗАТЯНУТСЯ КОНСИЛИУМЫ, И ВРЕМЯ БУДЕТ УПУЩЕНО

Другая проблема связана с ввозом препарата Золгенсма в Россию на коммерческой основе. С нею сталкиваются семьи, которые вынуждены объявить сбор средств на дорогостоящее лекарство потому, что их дети не подходят под критерии «Круга добра». На это пожаловалась Юлия Лабутина, мама, которая больше года собирала деньги, чтобы спасти жизнь своему маленькому сыну. Укол препаратом ему поставили в августе.

- Сейчас нет четкого плана по ввозу препарата на коммерческой основе на территорию России. Такие дети, которые закрыли сборы, ждут этого решения. Это самое основное, - сказала «КП-Екатеринбург» Юлия Лабутина. – А для тех, кто подходит под критерии «Круга добра» есть сложности с временем рассмотрения этих детей. У многих ранее были отказы по решению консилиума, потому что они не подходили по старым критериям. А сейчас есть возможность, что затянутся повторные консилиумы. А за это время состояние детей может ухудшиться и они уже не подойдут даже под новые расширенные критерии.

Сейчас малыш проходит курс реабилитации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другая проблема связана с ожиданием, когда препарат появится на рынке.

- В среднем это несколько месяцев может занять, - поясняет Юлия Лабутина. - А несколько месяцев для каждого ребенка с СМА это критическое время. Ребенок может за это время оказаться и на зонде, и с гастростомой, и с трахеостомой. Все что угодно может случиться. Мы очень ждем доступа к препарату, чтобы все семьи, которые только появляются и которые уже есть, наконец, получили лечение.

ПОЛУЧАТ ЛИ ПОМОЩЬ ТЕ, КОМУ ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ

Отвечая на вопрос журналиста из Екатеринбурга, Владимир Путин, добавил, что сейчас обдумывается вариант, как помогать тем людям с редкими детскими заболеваниями, которые достигли совершеннолетия. Эта ситуация знакома Александре Джараевой, двое детей которой болеют СМА и сейчас находятся в подростковом возрасте. В раннем детстве у них не было возможности получить укол, который излечивает от СМА. Теперь им нужна постоянная поддерживающая терапия препаратом Рисдиплам.

Из-за СМА Александра Джараева уже потеряла двух детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мои дети еще пока никакой терапии не получают – ждали генетический анализ, чтобы ее нам назначили. Но когда ее назначат неизвестно, - вздыхает Александра Джараева. – У меня сыну 13 лет, а дочери 17 лет. Вот ей назначат терапию, а через год ей исполнится 18 лет и все? После этого уже препарат давать не будут? Этот препарат останавливает разрушение мышц. Его нужно пить всю жизнь. А если резко прекратить терапию, то все процессы увядания в теле еще быстрее начинаются. Я уже двух детей с этим заболеванием потеряла и мне еще страшнее сейчас. Что будет, если мы начнем терапию в 17 лет, а через год лекарство не дадут?

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