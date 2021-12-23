Идея подарить мяч появилась из-за проведения в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Владимир Путин получил неожиданный подарок в ходе 17-й большой пресс-конференции. Корреспондент 4 Канала Альберт Мусин принес с собой волейбольный мяч, который для главы государства подписали известные свердловские спортсмены. Но пронести его с собой в зал охрана не разрешила. Но после выступления екатеринбуржца снаряд обязательно передадут президенту.

- Мы привезли вам мяч с автографами самых именитых спортсменов Свердловской области. Жаль, что он остался, на охране не пропустили из-за правил, - сказал Альберт Мусин.

В числе тех, кто расписался на мяче были чемпион ралли «Дакар» Сергей Карякин, и легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, чемпионка мира и Европы Олеся Красномовец. Они признались, что помимо автографов хотели бы обратить внимание на проблемы спорта, которые есть в стране.

- Я бы обратил внимание к ситуации к спонсированию спорта, - объяснил «КП» Сергей Карякин. – Сейчас у нас почти все команды существуеют за счет государства. На Западе иначе – спонсорами выступают предприятия. Им это выгодно благодаря льготам, которые предоставляет правительство. Да, мы потеряем в налогах. Но и траты на спорт снизятся. Я и моя команда каждый год ищем спонсоров для участия в «Дакаре». Но мы уже известный коллектив. А начинающим спортсменам найти спонсора крайне тяжело. Конечно, это вопрос для федерального правительства. Владимир Владимирович уже об этом говорил, но я бы хотел еще раз сделать на этом акцент.

Олеся Красномовец же надеется, что в скором времени президент обратит внимание на проблемы в легкой атлетике.

- Хотелось бы попросить президента обратить внимание на «королеву» спорта - легкую атлетику. В плачевном состоянии находится федерация и спортсмены. Это было бы моим новогодним желанием. Легкую атлетику бросать нельзя. Также хочется поздравить президента с наступающим Новым Годом. Пожелать счастья и здоровья, - добавила Олеся Красномовец.

Также о проблемах финансирования на Среднем Урале рассказала бронзовая призерка сочинской Олимпиады Юлия Скокова.

- В Свердловской области очень слабое финансирование спорта. У нас министр спорта (Рапопорт) занимался конькобежным спортом, но отдельного дворца с дорожкой нет. Можно построить многофункциональный объект, чтобы он объединял сразу несколько видов спорта. Раньше прорабатывался вопрос о строительстве за Объездной, где сейчас заброшенный стадион РТИ. Сейчас у нас тренироваться можно лишь 3-4 месяца в году на стадионе «Юность». Но теперь лед заливают поздно, а в сильные морозы детям выходить нельзя. Нужна арена под крышей, - рассказала Юлия Скокова.