Журналист из Екатеринбурга подарил Владимиру Путину волейбольный мяч с автографами спортсменов

Владимир Путин получит мяч от спортсменов Свердловской области. Фото: скрин с эфира пресс-конференции Владимира Путина

В четверг президент Владимир Путин провел 17-ю пресс-конференцию с участием журналистов из разных регионов страны. Побывал на ней и корреспондент «Четвертого канала» Альберт Мусин, подаривший главе государства волейбольный мяч с автографами уральских спортсменов. Правда, лично сделать презент Путину у Альберта Мусина не получилось.

- Мы привезли вам мяч с автографами самых именитых спортсменов Свердловской области. Жаль, что он остался на охране, не пропустили из-за правил, - сказал корреспондент.

Альберт Мусин привез президенту подарок от олимпийских чемпионов Свердловской области. Фото: скрин с эфира пресс-конференции Владимира Путина

В ответ Владимир Путин сказал, что подарок он все равно теперь получит.

- Поскольку вы об этом сказали, теперь точно дойдет, - сказал президент.

По словам коллег Альберта Мусина, с мячом они лично объехали всех спортсменов.

Мяч для президента от уральских спортсменов. Фото: предоставлено "КП-Екатеринбург" "Четвертым каналом"

- Мы специально покупали этот волейбольный мяч, чтобы передать «Привет Путину от наших спортсменов», - рассказали коллеги Альберта Мусина «КП-Екатеринбург». - Специально объезжали наших спортсменов. Свои автографы оставили чемпион ралли «Дакар» Сергей Карякин, легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, чемпионка мира и Европы Олеся Красномовец, конькобежец, бронзовый призер зимней Олимпиады 2014 года в командной гонке Юлия Скокова и другие известные спортсмены Свердловской области.

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