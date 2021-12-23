В Свердловской области маршрутка врезалась в светофор, уходя от столкновения: пострадали четыре пассажира

Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Каменске-Уральском полиция разыскивает автомобилиста, который спровоцировал аварию на улице Алюминиевой. Нарушитель не уступил дорогу автобусу № 11, водитель маршрутки выкрутил руль и врезался в светофор. Четыре пассажира получили травмы. Момент столкновения попал на видео.

- В результате ДТП бригадой скорой медицинской помощи в больницу доставлены четыре человека, сейчас их осматривают врачи, - отметили в свердловском управлении Госавтоинспекции.

Напомним, что прошлой ночью в Екатеринбурге из-за невнимательности жителя Тюмени в аварии погибла многодетная мать. А в Каменске-Уральском под суд пошел местный житель, который насмерть сбил бабушку с внучкой.