Остались без жилья, документов и одежды: на Урале семья ветеринара чудом спаслась из горящего дома

Анна, ее сын и родители потеряли в пожаре все, что имели. Фото: из личного архива Анны Варяновой

Жители Верхотурья собирают помощь для известного в городе ветеринара - Анны Варяновой. Из-за пожара ее семья осталась без жилья, вещей и документов. Беда случилась ночью 21 декабря, когда все спали.

- Я даже не слышала запаха дыма. Просто в полночь вдруг проснулась почему-то. Как будто кто-то меня толкнул, - вспоминает Анна. - И затем я увидела, что на кухне собирается дым. Его сначала было немного. Подумала, может, мы печную трубу закрыли и поэтому дым не уходит? Мы открыли окна, но дыма становилось только больше. Оказалось, огонь распространялся по чердаку. Все быстро разгоралось.

По предварительной версии, из-за горячей печной трубы стало тлеть перекрытие в доме, хотя раньше труба и перекрытие не соприкасались.

- Дом наш стоит на болоте. Его водит немного и наверное что-то отошло, - предполагает Анна.

Пламя быстро распространялось по дому. Дым заполнил прихожую, фактически отрезав людей от выхода.

- Я с ребенком с мамой, которой 62 года, в чем были выпрыгнули из дома через окно в большой комнате, - рассказывает Анна. – Ничего с собой не взяли. Только мой отец задержался, чтобы документы взять. Ему удалось найти в дыму лишь свои. Ему 67 лет. Дом он уже ползком покидал, чтобы дыма не надышаться, через дверь. У меня была паника. Меня всю трясло. Я быстрее побежала к соседям. Пожарных вызвали.

В МЧС сообщают, что на место ЧП выезжали три пожарные машины и 11 огнеборцев.

- На площади в 64 квадратных метра повреждены кровля, чердачное перекрытие, домашнее имущество, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. В 00.25 огонь локализован, в 00.30 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02.00.

Дом сгорел целиком. По словам Анны, он принадлежал их семье не одно поколение.

- Его построили еще мой дедушка и моя бабушка, - рассказывает Анна. - Мама моя в нем всю жизнь прожила. Я здесь родилась и выросла. И он сгорел целиком. Ремонту не подлежит. Полные руины. Я сейчас прихожу к тому, что осталось и не узнаю свой дом. Вообще не знаю, что делать. Страшно, конечно.

На место ЧП выезжали три пожарные машины и 11 сотрудников МЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В огне никто из родных Анны, к счастью, не пострадал. Но теперь им приходится начинать практически с нуля – восстанавливать документы, обзаводиться одеждой, вещами и решать вопрос с жильем. Пока что они вчетвером живут у свекрови Анны.

- Администрация города нам готова предоставить временное жилье, но оно само в аварийном состоянии. Его нужно отремонтировать, - вздыхает Анна. - Чтобы сын не сильно переживал, стараемся, чтобы он побольше времени в школе проводил и общался со сверстниками.

Анну Варянову в Верхотурье многие хорошо знают. Она работает заведующей Верхотурской ветеринарной лечебницы. В юности она уезжала из родного города в Екатеринбург, чтобы выучиться на ветеринара, после чего вернулась домой и стала лечить животных. В группе «Верхотурье» в социальной сети Вконтакте сейчас собирают помощь для ее семьи – приносят вещи и к «Верхотурской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных»

- Все сейчас стараются оказать нам помощь. Всем спасибо большое. Нам помощь любая сейчас нужна. Все наши документы, паспорта теперь надо восстанавливать. Не осталось ни денег, ни вещей. Все нажитое сгорело, мы ведь вышли практически голые, - вздыхает Анна. - Просто нужно где-то осесть.