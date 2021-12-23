Мэр Екатеринбурга занял 11 место в рейтинге лучших градоначальников России

Алексей Орлов вернул Екатеринбургу градостроительные полномочия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вошел в том самых эффективных градоначальников в стране, оказавшись на 11 месте «Национального рейтинга».

Эксперты, работавшие над составлением рейтинга, оценили заслуги сложности в первый год работы Орлова на посту мэра столицы Среднего Урала.

Из минусов специалисты отметили провал «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую городскую думу. Также планы по передачи общественного электротранспорта в концессию вызвала волну негатива в городском сообществе. Не лучшим образом было воспринято и недавнее заявление Орлова о победе над гололедом, в тот момент, когда Екатеринбург напоминал большой каток.

Из достижений Алексея Орлова эксперты отметили его включение Владимиром Путиным в президентский совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

Губернатор Евгений Куйвашев полностью доверяет Алексею Орлову Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга усилился в обращении с депутатами Гордумы. Сначала Орлов не стал проводить с ними предварительные консультации по вопросам о городском бюджете на 2022 год, в итоге бюджет приняли в первом чтении.

Главное же стратегическое достижение Алексея Орлова – возвращение Екатеринбургу градостроительных полномочий. Это говорит об абсолютном доверии к сэру со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

- Можно констатировать большое количество претензий экспертов «Национального рейтинга» к мэру, так же, как и очевидную прочность его позиций и возрастающий уровень влияния. В данном случае объективная тенденция победила частное недовольство, и при подведении общего итога за год Алексей Орлов значительно прибавил, - отметили авторы рейтинга.