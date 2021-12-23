«Если еще раз повторится, то я тебя задушу!»: в свердловской школе мать пригрозила убийством обидчику дочери

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове будут судить 38-летнюю женщину, которая пригрозила расправой однокласснику дочери. В конце ноября она напала на второклассника, который повздорил с ее ребенком. Следствие посчитало, что ученик оказался не на шутку напуган.

- Женщина рукой схватила ребенка за запястье, а второй рукой – за шею, сдавливая ее. Одновременно обвиняемая в адрес мальчика высказывала угрозу убийством словами «Если еще раз повторится, то я тебя задушу! - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Мировой суд рассмотрит уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», женщине грозит до 2 лет лишения свободы. Кстати, аналогичная ситуация была года назад в Казани, где мама учинила разборки с мальчиком. Все началось с того, что ребенок облил газировкой одноклассницу.

Напомним, что в конце 2019 года в Екатеринбург ученик школы № 24 пытался убить молотком учительницу, которая ставила ему двойки. А годом ранее в Нижней Туре массовая «стрелка» обернулась избиением мальчика.