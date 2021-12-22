В больнице считают обвинения необоснованными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детской больнице Нижнего Тагила прокомментировали смерть пятимесячного мальчика, после которой Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как ранее сообщала «КП»-Екатеринбург, грудничок из Невьянска умер от пневмонии. Малыш находился в реанимации, но потом три дня находился дома с родителями. На четвертые сутки его состояние резко ухудшилось, а через несколько часов он скончался.

В медицинском учреждении заявляют, что никакой выписки не было. А родители забрали ребенка вопреки советам специалистов.

- Ребенок получал интенсивную терапию в условиях реанимационного отделения и после стабилизации состояния был переведен в отделение педиатрии, где продолжил получать лечение, - рассказали «КП» в пресс-службе больницы. - После реанимационных мероприятий ребенку стало лучше, но малышу требовалось дальнейшее лечение, до полного выздоровления. Несмотря на это, вечером 8 ноября, мать самовольно забрала ребенка и покинула стационар. О данном инциденте были проинформированы сотрудники полиции. Врачи неоднократно связывались с женщиной по телефону, настаивали на том, что ребенку необходимо лечение, просили вернуться в больницу, она отказалась. Также в срочном порядке проинформировали руководство Невьянской ЦРБ, о том, что мать самовольно ушла из стационара с больным ребенком, ребенку требуется продолжение лечения.

Малыш повторно был доставлен в стационар Детской городской больницы Нижнего Тагила бригадой скорой помощи города Невьянска, только 11 ноября, в крайне тяжелом состоянии, спасти ребенка не удалось.

В СУ СКР по Свердловской области решили воздержаться от комментариев. Нам удалось выйти на связь с родителями мальчика. Вечером 21 декабря они выразили готовность рассказать свою версию случившегося, но после этого перестали выходить на связь с редакцией.