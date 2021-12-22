«Проснулись под палаткой, рухнувшей от урагана»: уральские ученые объяснили, почему досрочно прекратили поиски метеоритов в Антарктиде

Из-за сильного ветра у палатки оторвало тамбур и сломало опорные дуги. Фото: vk.com/meteorit_ekb

Уральские ученые, которые в начале ноября отправились в Антарктиду искать метеориты, вернулись домой и уже даже прошли обязательный карантин. Сегодня, 22 декабря, они рассказали, почему удалось найти лишь один метеорит, и насколько сложно было вернуться в Россию в разгар распространения нового штамма коронавируса – омикрона.

ЭКСПЕДИЦИЯ СТОИМОСТЬЮ 30 МИЛЛИОНОВ

Это уже вторая антарктическая экспедиция Уральского федерального университета (УрФУ). Первая проходила в конце 2015 года. Правда, в этот раз среди ученых, отправившихся в Антарктиду был еще и сотрудник Казанского федерального университета, а также космонавт Сергей Кудь-Сверчков. А началась экспедиция с того, что вся группа исследователей застряла на неделю в Кейптауне. Именно из этого африканского города самолетом ученые всего мира добираются до Антарктиды. Но из-за пандемии коронавируса теперь перед вылетом им приходится проходить в Кейптауне длительный карантин.

- Первые пять дней мы жили в номерах изолировано друг от друга. А потом Виктор Гроховский (профессор УрФУ, руководящий исследованием метеоритов, - Прим. Ред.) организовал нам курс лекций через Zoom. Общались с ведущими специалистами по метеоритам, - рассказал Александр Пастухович, участник экспедиции.

Поиски проходили в 200 километрах от берега. Фото: vk.com/meteorit_ekb

После карантина группа из шести исследователей отправилась в Антарктиду на самолете. Сначала они прибыли на станцию Новолазаревская, после чего отправились вглубь материка.

- Бюджет всей экспедиции около 30 миллионов рублей. Основная часть затрат – это логистика, - объясняет Александр Пастухович. – Логистика не дешевая. Это и перелет из Кейптауна в Антарктиду и размещение грузов на берегу, аренда снегоходов, топливо… Но мы приобрели хорошее снаряжение, которое будет использоваться и в последующих экспедициях, как и большой запас качественных сублимированных продуктов.

УРАГАН ПОМЕШАЛ ИСКАТЬ МЕТЕОРИТЫ И НЕ ДАВАЛ УЛЕТЕТЬ ДОМОЙ

Поиск метеоритов проходил в 200 километрах от берега и примерно в 300 километрах от места проведения первой экспедиции 2015 года. Ученые объясняют, что благодаря движению льдов и сильным ветрам, все метеориты, застрявшие в ледяном покрове тысячи лет назад, рано или поздно выносит на поверхность. Поэтому их легко собирать – они как камни лежат на поверхности. Шесть лет назад во время первой экспедиции удалось собрать множество образцов, но в этот раз погода подвела. Вместо трех недель поисков, ученым пришлось ограничиться всего парой дней.

- Пришел шквальный ветер, порвал палатку, и мы в течение двух дней вынуждены были сняться с поисковых работ, - вспоминает Александр Пастухович. - Дело в том, что ветром оторвало тамбур у палатки, погнуло и сломало опорные дуги, обеспечивающие жесткость конструкции. Мы подлатали палатку, поставили. Но ночью опять был порыв ветра и все сломало. Проснулся, а на мне полог палатки лежит и непонятно кто я, где я. Потом мы ее снова отремонтировали. Посмотрели прогноз – на ближайшие дни было усиление ветра. Поняли, что с такой палаткой будем бороться за жизнь, вызвали самолет и прекратили полевые работы.

Найти в Антарктиде уральским ученым удалось только один метеорит. Фото: vk.com/meteorit_ekb

Впрочем, исследователи говорят, что единственный найденный метеорит тоже удача, потому что им попался уникальный образец.

- Его нашел Руслан Калунин, горный гид. Руслан его нашел во время разведывательного выхода в горы. Метеорит лежал даже не на льду, а на склоне горы. Обнаружил его среди камней, просто зацепился взглядом, - говорит Александр Пастухович. - Мы уже сделали спил и провели первые исследования. Это точно космическое вещество, но пока мы не можем его правильно классифицировать. Нужны дополнительные исследования. Когда закончим, подадим заявку на регистрацию образца в международном метеоритном бюллетене. В этом метеорите мы обнаружили цирконы. По ним можно датировать образец, определить дату его происхождения. Это будет ответом на вопрос, откуда предположительно он может быть. Если его возраст старше возраста планет, то это может быть фрагмент астероида. Если младше, то он происходит от Луны. Но это предположение мы уже отвергли.

НА КАРАНТИНЕ СИДЕЛИ ДОМА

Вернувшись преждевременно на станцию Новолазаревская, ученым пришлось еще неделю ждать вылета в Кейптаун. Погода не позволяла самолету подняться в небо.

- На станции в те дни был дульник – это сильный ветер со снегом с низкой видимостью, - рассказывает Александр Пастухович. - Из домика выходили только в камбуз. Всю неделю смотрели фильмы, беседовали.

Затем, когда они прибыли в Кейптаун, выяснилось, что многие авиакомпании перестали принимать самолеты из Южной Африки из-за распространения нового штамма омикрон.

- Когда вернулись в Кейптаун и выяснили, что наш рейс отменен, купили на 3 декабря билет на Эфиопские авиалинии и вернулись в Россию даже раньше, чем планировали, - добавляет руководитель экспедиции.

Из-за плохой погоды экспедицию пришлось прекратить раньше срока. Фото: vk.com/meteorit_ekb

Прилетев в Домодедово, ученые прошли ПЦР-тестирование и сразу поехали домой в Екатеринбург. Карантин они проводили дома на самоизоляции. Технику и припасы, которые так и не удалось использовать во время этой антарктической экспедиции, они планируют использовать во время следующей, которую хотят организовать уже через год.

- Стратегическая цель – сделать экспедицию ежегодной. Такие ежегодные экспедиции, например, устраивает для американских ученых NASA. И совсем не случайно в составе нашей экспедиции находился действующий космонавт - мы бы хотели привлечь внимание Роскосмоса к этим исследованиям, - объясняет Александр Пастухович. - Если NASA запускает космические миссии для сбора вещества, тратит миллиарды и организует ежегодные экспедиции на Земле, значит, наши коллеги считают это целесообразным. Бюджет антарктических экспедиций несопоставимо ниже космических экспедиций.

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