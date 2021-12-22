Капитальный ремонт домов 2021: итоги работы

Генеральный директор Регионального Фонда Станислав Суханов

Генеральный директор Регионального Фонда Станислав Суханов подвел предварительные итоги работы за год и рассказал о планах на 2022 год.

БОЛЕЕ 1000 ПРЕОБРАЖЕННЫХ ДОМОВ

В 2021 году капитальный ремонт проводился в 1055 многоквартирных домах, расположенных на территории 69 муниципальных образований Свердловской области. По состоянию на 20 декабря уровень выполнения капремонта достиг 98 % - ремонтные работы завершены почти на всех объектах жилфонда. В Центральном управленческом округе отремонтировано 338 домов, в Северном – 183, в Южном – 171 дом, в Западном – 157, в Горнозаводском – 141 дом, в Восточном управленческом округе капремонт проведен в 65 домах.

В 2021 году капитальный ремонт проводился в 1055 многоквартирных домах, расположенных на территории 69 муниципальных образований Свердловской области

НОВЫЕ ЛИФТЫ В МАССЫ

874 новых современных лифта по программе ускоренной замены лифтового оборудования установили подрядчики в 311 многоквартирных домах региона. При этом, 140 лифтов были смонтированы с применением механизма льготного факторинга при участии средств Государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. Отметим, что Свердловская область стала первым регионом в стране, который подал в госкорпорацию заявку на предоставление финансовой поддержки для замены лифтового оборудования с применением механизма льготного факторинга. Предоставление средств государственной корпорации позволит сохранить темпы замены отработавших назначенный срок службы лифтов, поддержать отечественного производителя оборудования, а также оказать поддержку малому и среднему бизнесу, осуществляющему свою деятельность в сфере капитального ремонта. Кроме того, использование механизма факторинга позволяет менять лифтовое оборудование в установленные техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» сроки без дополнительной финансовой нагрузки на жителей многоквартирных домов.

По состоянию на 20 декабря уровень выполнения капремонта достиг 98 %

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

В предстоящем году в Свердловской области капитальный ремонт запланирован в более чем 1300 домах, из которых в 73 МКД будет заменено 150 лифтов с превышенным сроком эксплуатации. Как и в предшествующие периоды ремонтные работы в домах будут проводится круглогодично с учетом сезонности. Такой подход дает возможность не только сохранить рабочие места и заработную плату для занятых в строительной отрасли специалистов, но и обеспечить своевременность выполнения капитального ремонта на объектах жилого фонда.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

С 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капремонт в Свердловской области будет проиндексирован на уровне инфляции и составит 10 руб. 51 коп. за квадратный метр площади помещения собственника. Сейчас тариф с одного квадратного метра составляет 10 руб. 11 коп.