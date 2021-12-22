В Екатеринбурге 10-летнюю школьницу выгнали из трамвая: пришлось идти пешком в снегопад

Высаживать детей до 16 лет, которые находятся в общественном транспорте без родителей, запрещено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура подключилась к проверке инцидента с участием 10-летней школьницы. По данным СМИ, накануне девочку высадили из трамвая. У несовершеннолетней была банковская карта, но оплата проезда не прошла. Девочка возвращалась домой, но смогла проехать всего одну остановку. У УрФУ ее выставили на улицу во время сильного снегопада, который вот уже несколько дней завис над уральской столицей.

- Мать девочки пояснила, что ее дочь вышла из трамвая, после чего не стала дожидаться другого транспорта, а пошла домой пешком, - отмечают в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отмечают, что высаживать детей до 16 лет, которые находятся в общественном транспорте без родителей, запрещено. С 1 мая этого года был принят федеральный закон. Отныне ни перевозчик, ни контролер в случае неоплаты проезда не могут требовать от него покинуть автобус, троллейбус и трамвай на ближайшей остановке.

Весной «Комсомолка» проверяла, знают ли кондукторы и водители частного и муниципального транспорта о нововведении. Как итог – ребенка с высокой долей вероятности не высадят из трамвая или троллейбуса. Но моментально выгонят из маршрутки.

Напомним, что в 2016 году в Екатеринбурге школьницу выгнали из маршрутки из-за кардиостимулятора. Ребенка приняли за террориста.