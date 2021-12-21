Можно покататься на бублике в городском парке Екатеринбурга или за городом на горнолыжных комплексах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зимние каникулы – лучшая пора, чтобы отдохнуть семьей на природе и покататься на бубликах. Например, можно выбраться семьей в городской парк или за город на горнолыжные комплексы. Рассказываем, где в Екатеринбурге и Свердловской области покататься на тюбингах в 2021-2022 году

Гора Уктус

График работы: понедельник, среда, воскресенье – с 10.00 до 22.00, вторник – с 11.00 до 22.00, с четверга по субботу – с 10.00 до 23.00

Цена: прокат ватрушки – 350 рублей за час, подъемник – 70 рублей с понедельника по пятницу, 80 рублей в субботу и воскресенье

Адрес: ул. Зимняя, 27

В Екатеринбурге покататься на тюбинге в 2021-2022 году можно в спортивном комплексе «Уктус». Здесь есть несколько склонов, где можно покататься на снежных горках на бублике с детьми. Так, скатиться можно на ватрушке с малого учебного склона или на горах «Лысая» и «Объездная».

На снежные горки Екатеринбурга в 2021-2022 году пускают без QR-кода, но войти в здания без кода будет запрещено. Билеты можно приобрести на кассе горнолыжного комплекса.

Гора Ежовая

Чтобы покататься на снежных горках, QR-код не потребуется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

График работы: С понедельника по четверг с 12.00 до 18.00, пятница – с 12.00 до 20.00, суббота – с 10.00 до 21.00, воскресенье – с 10.00 до 20.00

Цена: прокат тюбинга – 80 рублей за один подъем, аренда бублика – 350 рублей в час, подъемник – от 80 рублей

В Екатеринбурге и Свердловской области покататься на тюбинге в 2021-2022 году можно на горе «Ежовая». Здесь открыто шесть снежных горок, где покататься на бублике. Так, например, есть трассы «Андрей», «Ганс» или «Бэби».

Чтобы покататься на ватрушках с детьми на снежных горках на горе «Ежовая» в 2021-2022 году, QR-код не нужен, код понадобится при входе в здания горнолыжного комплекса. Гора находится в 90 километрах от Екатеринбурга. О том, как сюда добраться, вы можете узнать здесь.

Парк Маяковского

Цена и график работы станут известны позднее ближе к открытию

Адрес: ул. Мичурина, 230

В Екатеринбурге покататься на тюбинге в 2021-2022 году можно в парке Маяковского. Так, покататься на снежной горке на бублике со скатом 150 метров можно уже с 24 декабря 2021 года. У горки будет три ската. Первый – для детей, его длина будет 10 метров, остальные два – для взрослых на высоте 17 метров.

Покататься в Екатеринбурге в парке Маяковского в 2021-2022 году на снежной горке на бублике сможет любой желающий. Для этого, нужен будет QR-код – специальный билет, который можно приобрести онлайн на сайте парка. Кстати, при входе в парк QR-код не потребуется.

ТРЦ «Радуга Парк»

График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

Цена: выходные дни – 400 рублей 5 спусков, в будние дни – 400 рублей 8 спусков

Адрес: ул. Репина, 94

В ТРЦ "Радуга парк" есть горка длинной 150 метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге покататься на тюбинге в 2021-2022 году можно в ТРЦ «Радуга Парк». Здесь открыта снежная горка, на которой можно покататься на ватрушках с детьми. Длина тюбинговой трассы в парке 150 метров, забраться туда можно на подъемнике.

Покататься в Екатеринбурге в ТРЦ «Радуга Парк» на снежных горках на бублике можно без предъявления QR-кода. Билеты можно приобрести на кассе парка.

Преображенский парк

График работы проката тюбинга: в будние дни с 12.00 до 22.00, в выходные дни – с 10.00 до 22.00

Цена: прокат тюбинга – 200 рублей за час, каждый следующий час 100 рублей, сутки – 600 рублей

Адрес: ул. Сахарова, 51

В Екатеринбурге покататься на тюбинге в 2021-2022 году можно в Преображенском парке. Здесь есть снежные горки разных уровней для проката на бубликах. Также рядом работает прокат.

Покататься на ватрушках с детьми на снежных горках в Преображенском парке в 2021-2022 году, здесь можно в любое время бесплатно. При входе QR-код не потребуется.

Парк «Карасики», Шарташ

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Цена: прокат с горки – бесплатно, прокат бубликов – 200 рублей в час

Адрес: ул. Отдыха, 111/1

В Екатеринбурге покататься на тюбинге в 2021-2022 году можно в парке «Карасики». Здесь открыта детская снежная горка, где можно покататься на бубликах. Вход на горку свободный, билеты можно приобрести в кафе парка.

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