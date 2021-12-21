Президент «Урала» объяснил, почему «Спартак» уволил Руя Виторию

Новым тренером красно-белых стал Паоло Ваноли. Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

Главной новостью первого месяца зимы в российском футболе стало увольнение главного тренера «Спартака» Руя Витории. Красно-белые впервые с 1995 года выиграли группу в еврокубке. Весной московский клуб продолжит бороться за победу в Лиге Европы сразу с 1/8 финала, в то время как питерскому «Зениту» предстоит начать путь в плей-офф с 1/16, где жеребьевка свела с испанским Бетисом.

Но в чемпионате страны дела у команды Леонида Федуна идут совсем не так хорошо, как на международной арене. За 18 туров «Спартак» набрал всего 23 очка, на зимнюю паузу коллектив ушел на 9 месте. Несмотря на победы над «Наполи» и валидольный матч с «Легией», удручающее положение в РПЛ стало гвоздем в крышке гроба карьеры Витории в Москве.

15 декабря «Спартак» объявил о расставании с рулевым, его пост занял итальянский специалист Паоло Ваноли.

- Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение, - говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

Такое развитие событий вызвало недоумение не только у многочисленной армии болельщиков, но и в других командах высшего футбольного дивизиона. Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему руководство «Спартака» решилось на смену тренера по ходу сезона.

- Многие вещи, которые происходят в «Спартаке», вызывают удивление. И не только у меня. Надо быть внутри команды, чтобы понимать, как так получилось. Я бы, конечно, Виторию не уволил. Хотя вот все спрашивают, за что его уволили. Да потому что результата не было! – рассказал «КП»-Екатеринбург Григорий Иванов.

Напомним, что в последнем матче года «Спартак» уступил на выезде «Сочи» со счетом 3:0.

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