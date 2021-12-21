Певец решил заняться пропагандой спорта. Фото: Instagram Niletto

Известный певец Niletto запустил спортивный челлендж в своем аккаунте в Instagram. Популярный певец решил разыграть среди своих подписчиков 500 тысяч рублей. Об этом он рассказал в своем новом посте.

- Это Даня Niletto. Я люблю спорт с детства и прямо сейчас запускаю серию челленджей, в которой ты сможешь заработать настоящие деньги, - говорит на видео певец.

Для участия в конкурсе желающим нужно 70 раз отжаться на видео. Фото: Instagram Niletto

По условиям челленджа, подписчики должны снять видео, в котором 70 раз отжимаются от пола под трек исполнителя «Повезет» и выставить его в Instagram с #nisport1.

- Первые сто человек, которые выложат видео в ленту instagram и отметят меня, получат от меня по 5 000 рублей, - говорит Niletto.

Позже певец рассказал в сторис, что внимательно просматривает все видео, которые выкладывают подписчики и проверяет, чтобы они не были смонтированы.

Первые герои челленджа уже получили деньги. Фото: Instagram Niletto

- Я надеюсь, вы меня не будете обманывать, - обращается к подписчикам певец.

Сейчас уральский рэпер перевел 5 000 рублей пяти своим подписчикам. А по хэштегу опубликовали свои видео уже больше 150 человек.