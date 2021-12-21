Певец решил заняться пропагандой спорта. Фото: Instagram Niletto
Известный певец Niletto запустил спортивный челлендж в своем аккаунте в Instagram. Популярный певец решил разыграть среди своих подписчиков 500 тысяч рублей. Об этом он рассказал в своем новом посте.
- Это Даня Niletto. Я люблю спорт с детства и прямо сейчас запускаю серию челленджей, в которой ты сможешь заработать настоящие деньги, - говорит на видео певец.
Для участия в конкурсе желающим нужно 70 раз отжаться на видео. Фото: Instagram Niletto
По условиям челленджа, подписчики должны снять видео, в котором 70 раз отжимаются от пола под трек исполнителя «Повезет» и выставить его в Instagram с #nisport1.
- Первые сто человек, которые выложат видео в ленту instagram и отметят меня, получат от меня по 5 000 рублей, - говорит Niletto.
Позже певец рассказал в сторис, что внимательно просматривает все видео, которые выкладывают подписчики и проверяет, чтобы они не были смонтированы.
Первые герои челленджа уже получили деньги. Фото: Instagram Niletto
- Я надеюсь, вы меня не будете обманывать, - обращается к подписчикам певец.
Сейчас уральский рэпер перевел 5 000 рублей пяти своим подписчикам. А по хэштегу опубликовали свои видео уже больше 150 человек.
В челлендже принимают участие даже дети. Фото: Instagram Niletto