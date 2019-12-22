Аналоги и дженерики оригинальных лекарств – экономичная замена или маркетинговый ход?

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Наверное, каждый из нас стоя перед аптечной полкой хоть раз задумывался, почему лекарственные препараты с одинаковым действующим веществом имеют разные цены? Все просто: изобретение нового лекарства процесс длительный и затратный. С момента получения действующего вещества до поступления лекарственного средства в продажу проходит несколько лет. Поэтому оригинальный препарат часто имеет высокую цену. После изобретения лекарства, производитель получает двадцатилетний патент на оригинальную молекулу действующего вещества. По прошествии 20 лет желающие фармкомпании могут производить дженерики или аналоги лекарственного средства.

Разберемся, в чем разница между этими понятиями.

Оригинальное лекарственное средство — лекарственное средство, содержащее впервые полученную фармацевтическую субстанцию или новую комбинацию фармацевтических субстанций, эффективность и безопасность которых подтверждены результатами доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов (ФЗ № 61 от 12 апреля 2010 г. «Об обращении лекарственных средств»).

Дженерик - это лекарство, содержащее то же количество и качество активного вещества, что и оригинальное средство, но выпущенное в продажу другим производителем. Форма выпуска также должна совпадать с оригиналом. Подобрать дженерик может фармацевт.

Аналог - это лекарственное средство, на основе вещества, отличающегося от оригинального, с другим МНН (международное непатентованное наименование, те действующее вещество), но схожее по своему действию. Провести замену препарата на аналог может только врач.

К аналогам и дженерикам применяются строгие требования относительно качества и эффективности. Ведь даже если основой препарата станет то же вещество, влияние лекарственного средства на организм может быть иным. Это зависит от состава вспомогательных веществ и качества сырья. Аналоги и дженерики также проходят ряд серьезных испытаний, прежде чем попадут на аптечные полки. Но компании уже не тратят средства на создание и испытание молекулы действующего вещества, поэтому цена на эти средства может быть ниже.

Фото: freepik.com

Так, например, существует оригинальное лекарственное средство «Арбидол» (Умифеновир). После того, как действие патента закончилось в 2007 году, ряд компаний выпустил дженерики препарата на основе такого же действующего вещества.

У всех названий лекарств в интернет-аптеке Живика в скобках указывается МНН. Если перейти на страницу товара, то вам будут предложены «Товары с таким же действующим веществом» и «товары в этой же группе».

Товары с таким же действующим веществом – здесь размещены дженерики.

Например, возьмем действующее вещество омепразол. Товары с этим же действующим веществом, это Омепразол-Акрихин, Омез, Орантол и другие.

Товары в этой же группе – лекарства с другим действующим веществом, но похожие по своему действию, в том числе аналоги. У омепразола товарами в этой же группе могут быть лекарства с действующими веществами (эзомепразол, пантопразол, рабепразол и др.). Эти препараты также будут относиться к категории ингибиторы протонового насоса желудка, но это препараты другого поколения. Они отличаются биодоступностью, эффективностью, побочными эффектами, длительностью действия и ценой.

Фото: freepik.com

Сейчас в интернете можно найти не только списки аналогов и дженериков, но и сервисы по их подбору. Замена препаратов может существенно сэкономить бюджет, но ВАЖНО! Прежде чем самостоятельно заменить прописанное врачом средство, уточните, подойдет ли вам бюджетная замена дорогого препарата.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.